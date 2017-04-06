Фердинанд: "Опасно критиковать своих игроков на публику"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что тренер Жозе Моуриньо рискует потерять контроль над раздевалкой, если продолжит публично критиковать своих игроков.
Две кряду домашних ничьи, против "Вест Бромвича" и "Эвертона", заметно расстроили Моуриньо, который, пребывая в скверном настроении, на публику раскритиковал своих игроков атакующей группы. Персонально от Жозе за последнюю неделю досталось защитнику Люку Шоу и плеймейкеру Генриху Мхитаряну.
Однако Фердинанд считает, что подобное поведение португальца чревато потерей контроля над раздевалкой, как это случилось с Моуриньо в прошлом сезоне в "Челси".
"Когда тренер публично критикует своих игроков, это опасно. Твоя команда не побеждает, и существует вероятность, что раздевалка может негативно отреагировать на такое".
"У меня сложилось впечатление, что некоторые парни испытывают проблемы с уверенностью в себе. Когда уверенность на недостаточном уровне, то улучшить качество игры непросто. Нужно поскорее с этим разобраться".
"Не чувствуя особой уверенности в себе, мы начинаем играть более прямолинейно. Против "Эвертона" мы отдали все силы и в концовке все-таки сравняли счет. В плане очков большой разницы нет — ноль или одно. Но для парней должно быть приятно, что они не проиграл", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
06.04.2017 12:00
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Согласен с Рио. Жозе напрасно думает, что игроки будут раз за разом спокойно реагировать на публичную критику в свой адрес. Только Златан и в какой-то степени Погба для него неприкасаемые. Уйдёт швед и Моуриньо может потерять контроль над раздевалкой. В конце концов, даже если футболисты не станут сливать своего тренера, они точно не будут за него сражаться, а это в свою очередь отразится на качестве футбола и результатах, уже сейчас отражается, ведь португалец по сути так и не смог за целый сезон поставить хоть какую вменяемую игру, стабильно катая ничейки со всеми подряд, и побеждая чаще на выезде, чем дома. При таких раскладах он вряд ли продержится на своей должности до следующего Рождества.
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Кажется, все-таки Жозе постарел и уже сам не до конца понимает, что он задымывает, и как это реализовывать. Иначе чем объяснить глупейшие варианты игры Юнайтед, начиная с игры в Ростове? Юнайтед играет не просто плохо, а именно ГЛУПО!
Так что виноват только он сам, что разбазарили столько очков. Без внятного ТО и прогресса следующий сезон может стать последним для него.
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Да он этого именно и добивается..расторжение контракта, отжим бабла с мю и досвидос..только с Челси он брал титулы..а с этих просто поимеет бабла
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