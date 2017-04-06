Фердинанд: "Опасно критиковать своих игроков на публику"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что тренер Жозе Моуриньо рискует потерять контроль над раздевалкой, если продолжит публично критиковать своих игроков.

Две кряду домашних ничьи, против "Вест Бромвича" и "Эвертона", заметно расстроили Моуриньо, который, пребывая в скверном настроении, на публику раскритиковал своих игроков атакующей группы. Персонально от Жозе за последнюю неделю досталось защитнику Люку Шоу и плеймейкеру Генриху Мхитаряну.



Однако Фердинанд считает, что подобное поведение португальца чревато потерей контроля над раздевалкой, как это случилось с Моуриньо в прошлом сезоне в "Челси".



"Когда тренер публично критикует своих игроков, это опасно. Твоя команда не побеждает, и существует вероятность, что раздевалка может негативно отреагировать на такое".



"У меня сложилось впечатление, что некоторые парни испытывают проблемы с уверенностью в себе. Когда уверенность на недостаточном уровне, то улучшить качество игры непросто. Нужно поскорее с этим разобраться".



"Не чувствуя особой уверенности в себе, мы начинаем играть более прямолинейно. Против "Эвертона" мы отдали все силы и в концовке все-таки сравняли счет. В плане очков большой разницы нет — ноль или одно. Но для парней должно быть приятно, что они не проиграл", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.