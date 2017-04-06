На Диего Костой нависла угроза дисквалификации

Диего Коста Над нападающим "Челси" Диего Костой нависла угроза дисквалификации за грубую игру против капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани во вчерашнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

В среду вечером "синие" сделали важный шаг к титулу, одолев одного из своих преследователей со счетом 2:1. На 70-й минуте этого матча Коста, переживающий очевидный игровой спад в последние недели, оказался в шаге от удаления, ударив шипами но ноге Компани.

Этот инцидент остался без внимания со стороны рефери Майка Дина, сообщает Daily Mail. Теперь от его отчета зависит, выдвинет ли FA обвинения в адрес испанского нападающего на основании изучения видеоповторов.

"Это немного глупый поступок, но я не думаю, что к нему будут применены какие-либо санкции", — выразил свое мнение по поводу случившегося бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи в эфире Match of the Day.


Метки Дин, Коста, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1784

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  1. pistolero-lfc 06.04.2017 12:13 # pistolero-lfc
    Почему этот пес раздвинул ноги? Ахахах

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  2. psymusic 06.04.2017 11:37 # psymusic
    Конечно у него какая то еб@нутость присутствует, аля Суарес. Нахера он этим страдает непонятно, зачем шипами человека калечить. Еб@нько.

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  3. daikirai 06.04.2017 11:28 # daikirai
    Пенсы поняли, что без судеек они только глотают. Вчера даже Дина купили, который стабильно им шершавым по морде водил

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  4. udaff 06.04.2017 11:22 # udaff
    Не у кого не вызывало вопросов судейство Дина в матчах Челси?

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  5. sharan 06.04.2017 11:13 # sharan
    усыпить пса

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  6. farot 06.04.2017 11:07 # farot
    притянуто за уши. Там никакой грубости.
    Минут через 10 Компани тоже самое с ним проделал

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  7. role-playin 06.04.2017 11:04 # role-playin
    Дискву этому бесполезному псу!

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