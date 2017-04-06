На Диего Костой нависла угроза дисквалификации
Над нападающим "Челси" Диего Костой нависла угроза дисквалификации за грубую игру против капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани во вчерашнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
В среду вечером "синие" сделали важный шаг к титулу, одолев одного из своих преследователей со счетом 2:1. На 70-й минуте этого матча Коста, переживающий очевидный игровой спад в последние недели, оказался в шаге от удаления, ударив шипами но ноге Компани.
Этот инцидент остался без внимания со стороны рефери Майка Дина, сообщает Daily Mail. Теперь от его отчета зависит, выдвинет ли FA обвинения в адрес испанского нападающего на основании изучения видеоповторов.
"Это немного глупый поступок, но я не думаю, что к нему будут применены какие-либо санкции", — выразил свое мнение по поводу случившегося бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи в эфире Match of the Day.
06.04.2017 11:00
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Последние комментарии:
Почему этот пес раздвинул ноги? Ахахах
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Конечно у него какая то еб@нутость присутствует, аля Суарес. Нахера он этим страдает непонятно, зачем шипами человека калечить. Еб@нько.
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Пенсы поняли, что без судеек они только глотают. Вчера даже Дина купили, который стабильно им шершавым по морде водил
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Не у кого не вызывало вопросов судейство Дина в матчах Челси?
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усыпить пса
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притянуто за уши. Там никакой грубости.
Минут через 10 Компани тоже самое с ним проделал
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Дискву этому бесполезному псу!
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