На Диего Костой нависла угроза дисквалификации

Над нападающим "Челси" Диего Костой нависла угроза дисквалификации за грубую игру против капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани во вчерашнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

В среду вечером "синие" сделали важный шаг к титулу, одолев одного из своих преследователей со счетом 2:1. На 70-й минуте этого матча Коста, переживающий очевидный игровой спад в последние недели, оказался в шаге от удаления, ударив шипами но ноге Компани.



Этот инцидент остался без внимания со стороны рефери Майка Дина, сообщает Daily Mail. Теперь от его отчета зависит, выдвинет ли FA обвинения в адрес испанского нападающего на основании изучения видеоповторов.



"Это немного глупый поступок, но я не думаю, что к нему будут применены какие-либо санкции", — выразил свое мнение по поводу случившегося бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи в эфире Match of the Day.