Лучшие моменты матчей 31-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Диего Коста Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 31-го тура Премьер-Лиги.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2017 10:10

Количество просмотров Просмотров: 1287

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 06.04.2017 12:14 # pistolero-lfc
    Купил щенка и назвал его Диего. Когда подрастет научу его финтить мячиком.

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  2. rollik707 06.04.2017 11:50 # rollik707
    Скриньте, следущая победа 1-3

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  3. jbannon 06.04.2017 11:12 # jbannon
    Дворняга ланданская на поле бриджа выбежала.

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  4. farot 06.04.2017 11:10 # farot
    диего подносчик снарядов
    эхехехе хехе хе

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  5. sharan 06.04.2017 10:56 # sharan
    пенсы топово деклассировали шитиков. по чемпионски

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  6. aseneev 06.04.2017 10:34 # aseneev
    я как болельщик канониров искренне рад за болелов тоттенхэма, команда играет на высшем уровне, поздравляю

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  7. sobersid 06.04.2017 10:13 # sobersid
    мда. что-то не так с тем, кто постит эти картинки

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  8. meshuggah 06.04.2017 10:13 # meshuggah
    Михахахахах

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