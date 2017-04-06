Почеттино: "Нам по силам выиграть все оставшиеся матчи"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообещал, что его команда постарается максимально усложнить жизнь лидирующему "Челси" в остатке сезона Премьер-Лиги.

Забив три гола в концовке выездного матча против "Суонси" в среду вечером и вырвав победу со счетом 1:3, "шпоры" остались всего в семи очках позади лидирующего "Челси".



Однако Почеттино не собирается ослаблять хватку и жаждет выиграть все оставшиеся матчи в сезоне, ожидая осечки "синих".



"Убежден, нам по силам выиграть каждый из оставшихся матчей, если мы будем играть так, как сегодня вечером, а там посмотрим. Нам важно двигаться матч за матчем. Здесь нам не хватало некоторых игроков, но коллективный дух был великолепен".



"Мы добились победы, потому что никогда не сдаемся: мы старались, старались и старались. Мы заслужили победу при такой игре, потому что это был сложный матч. Это был тяжелый матч — взломать такого соперника непросто".



"Чтобы создать победный дух, нужен такого рода матч, нужна вера, нужно время. Важно показать, что мы выучили свои уроки, потому что в прошлом сезоне мы, наверное, проиграли бы этот матч", — цитирует Почеттино The Guardian.