Венгер считает, что к "Арсеналу" вернулась уверенность в себе
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что убедительная победа 3:0 над "Вест Хэмом" помогла его команде восстановить уверенность в себе.
Голы Месута Озила, Тео Уолкотта и вышедшего на замену Оливье Жиру обеспечили "канонирам" безупречную победу в дерби в среду вечером. Теперь "Арсенал" находится всего в четырех очках от зоны Лиги Чемпионов и имеет матч в запасе.
По мнению Венгера, его команда снова поверила в себя, и это вселяет в Арсена оптимизм в преддверии финального отрезка сезона.
"Я чувствую, что к нам вернулась уверенность. Озил вернулся на свой уровень, Санчес вернулся. Каждый сосредоточен на хорошей игре, и ты ощущаешь сплоченность в команде — это дает разницу".
"Это хороший вечер для нас, потому что "Арсенал" достаточно давно не был самим собой. Мы нуждались в этой победе. На протяжении двух последних матчей, против "Сити" и сегодня вечером, болельщики были великолепны".
"От этого и будем отталкиваться. Мы вступаем в заключительную стадию сезона, когда стабильность нашего настроя, концентрации и результатов будет иметь определяющее значение", — приводит слова Венгера Sky Sports.
06.04.2017 09:00
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Последние комментарии:
Арсенал в гонке!
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Усыпите этого старого наркомана
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Убогий Венгер. После 10 ти голов от баварии в 2 матчах надо было сливаться. А тут победа над слабым ВХ, который активно ищет нового тренера, и такие заявления.
Старик отчаянно из последних сил держится на подпиленном под ним стулом.
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В гонке штоле ?
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Венхер ты олбаеб или как?????? уверенность в себе после победы над полумертвым Вэст Хемом??? млять я понимаю такое говорить после победы 3-0 в 1/2 кубка Англии на Уэмбли в матче с МС, но млять после Вэст Хема.....
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ну все, в следующем сезоне точно поборются за трофеи
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победил еле-еле, и начал кукарекать сходу.
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