Венгер считает, что к "Арсеналу" вернулась уверенность в себе

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что убедительная победа 3:0 над "Вест Хэмом" помогла его команде восстановить уверенность в себе.

Голы Месута Озила, Тео Уолкотта и вышедшего на замену Оливье Жиру обеспечили "канонирам" безупречную победу в дерби в среду вечером. Теперь "Арсенал" находится всего в четырех очках от зоны Лиги Чемпионов и имеет матч в запасе.

По мнению Венгера, его команда снова поверила в себя, и это вселяет в Арсена оптимизм в преддверии финального отрезка сезона.

"Я чувствую, что к нам вернулась уверенность. Озил вернулся на свой уровень, Санчес вернулся. Каждый сосредоточен на хорошей игре, и ты ощущаешь сплоченность в команде — это дает разницу".

"Это хороший вечер для нас, потому что "Арсенал" достаточно давно не был самим собой. Мы нуждались в этой победе. На протяжении двух последних матчей, против "Сити" и сегодня вечером, болельщики были великолепны".

"От этого и будем отталкиваться. Мы вступаем в заключительную стадию сезона, когда стабильность нашего настроя, концентрации и результатов будет иметь определяющее значение", — приводит слова Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. takemeron 06.04.2017 09:54 # takemeron
    Арсенал в гонке!

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  2. puhovik-vengera 06.04.2017 09:46 # puhovik-vengera
    Усыпите этого старого наркомана

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  3. almich 06.04.2017 09:42 # almich
    Убогий Венгер. После 10 ти голов от баварии в 2 матчах надо было сливаться. А тут победа над слабым ВХ, который активно ищет нового тренера, и такие заявления.
    Старик отчаянно из последних сил держится на подпиленном под ним стулом.

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  4. romboy 06.04.2017 09:22 # romboy
    В гонке штоле ?

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  5. parlor3 06.04.2017 09:12 # parlor3
    Венхер ты олбаеб или как?????? уверенность в себе после победы над полумертвым Вэст Хемом??? млять я понимаю такое говорить после победы 3-0 в 1/2 кубка Англии на Уэмбли в матче с МС, но млять после Вэст Хема.....

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  6. joke-dz 06.04.2017 09:06 # joke-dz
    ну все, в следующем сезоне точно поборются за трофеи

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  7. ruschelsea 06.04.2017 09:04 # ruschelsea
    победил еле-еле, и начал кукарекать сходу.

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