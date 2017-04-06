Венгер считает, что к "Арсеналу" вернулась уверенность в себе

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что убедительная победа 3:0 над "Вест Хэмом" помогла его команде восстановить уверенность в себе.

Голы Месута Озила, Тео Уолкотта и вышедшего на замену Оливье Жиру обеспечили "канонирам" безупречную победу в дерби в среду вечером. Теперь "Арсенал" находится всего в четырех очках от зоны Лиги Чемпионов и имеет матч в запасе.



По мнению Венгера, его команда снова поверила в себя, и это вселяет в Арсена оптимизм в преддверии финального отрезка сезона.



"Я чувствую, что к нам вернулась уверенность. Озил вернулся на свой уровень, Санчес вернулся. Каждый сосредоточен на хорошей игре, и ты ощущаешь сплоченность в команде — это дает разницу".



"Это хороший вечер для нас, потому что "Арсенал" достаточно давно не был самим собой. Мы нуждались в этой победе. На протяжении двух последних матчей, против "Сити" и сегодня вечером, болельщики были великолепны".



"От этого и будем отталкиваться. Мы вступаем в заключительную стадию сезона, когда стабильность нашего настроя, концентрации и результатов будет иметь определяющее значение", — приводит слова Венгера Sky Sports.