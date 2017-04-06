Конте: "Нам нужно еще шесть побед"

Антонио Конте После победы над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 главный тренер "Челси" Антонио Конте поставил перед своей командой задачу выиграть шесть из восьми оставшихся матчей в Премьер-Лиге.

"Синим" пришлось потрудиться, чтобы удержать победный счет в домашнем противостоянии с "горожанами" и одновременно не подпустить к себе "Тоттенхэм", совершивший камбэк в параллельном матче против "Суонси" (1:3).

Между двумя первыми командами по-прежнему семь очков разницы, поэтому Конте призывает своих подопечных не расслабляться, а поскорее достичь отметки в 90 очков, которая гарантирует "Челси" титул.

"Это большая победа для нас. Определенно, это хорошая победа. Результат "Тоттенхэма" важен, но наши собственные результаты важнее всего. Мы должны продолжать думать таким образом".

"Единственный посыл для моих игроков таков: "Тоттенхэм" может выиграть восемь оставшихся матчей. Поэтому мы должны одержать шесть побед и набрать 18 очков. Если мы сделаем это, то завоюем титул. Если нет, это будет хороший сезон, но и только".

"Лучше всего думать об этом именно так. Это замечательно, что на данной стадии сезона нам удалось обыграть "Сити". Но теперь мы должны готовиться к следующему матчу. Сегодня мы набрали три очка, и "Тоттенхэм" тоже набрал три очка".

"Если честно, в Италии мне было проще находить правильные слова для мотивации своих игроков. Здесь я изучаю английский, но я не достиг того уровня, чтобы вести важные мотивационные разговоры. Но я стараюсь".

"Я подталкиваю игроков — иногда словами, иногда руками. Сейчас я покажу вам нам пальцах: шесть побед, еще шесть побед", — цитирует Конте Daily Mirror.


Метки Конте, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1679

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Последние комментарии:




  1. jesus33 06.04.2017 09:20 # jesus33
    Вот это рот у него, после таких фото и не удивляешься уже левым пенкам chelsea.

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  2. fupler 06.04.2017 08:53 # fupler
    кстати у арсенала хорошие шансы на 4-ку!

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  3. fupler 06.04.2017 08:53 # fupler
    что будет если этот парень изучит бритиш полностью в совершенстве!?

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  4. pistolero-lfc 06.04.2017 08:42 # pistolero-lfc
    слишком много жеки в тексте

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  5. sharan 06.04.2017 08:40 # sharan
    даже конте тролет будкевича

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  6. white-power 06.04.2017 08:32 # white-power
    норм конте жеку дразнит
    и скум заодно
    ах ах ах

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  7. meshuggah 06.04.2017 08:04 # meshuggah
    хейтеры ебучие, вы только представьте, что будет когда он полностью освоит английский

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  8. meshuggah 06.04.2017 08:02 # meshuggah
    бля как же он жжет)

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