Конте: "Нам нужно еще шесть побед"

После победы над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 главный тренер "Челси" Антонио Конте поставил перед своей командой задачу выиграть шесть из восьми оставшихся матчей в Премьер-Лиге.

"Синим" пришлось потрудиться, чтобы удержать победный счет в домашнем противостоянии с "горожанами" и одновременно не подпустить к себе "Тоттенхэм", совершивший камбэк в параллельном матче против "Суонси" (1:3).



Между двумя первыми командами по-прежнему семь очков разницы, поэтому Конте призывает своих подопечных не расслабляться, а поскорее достичь отметки в 90 очков, которая гарантирует "Челси" титул.



"Это большая победа для нас. Определенно, это хорошая победа. Результат "Тоттенхэма" важен, но наши собственные результаты важнее всего. Мы должны продолжать думать таким образом".



"Единственный посыл для моих игроков таков: "Тоттенхэм" может выиграть восемь оставшихся матчей. Поэтому мы должны одержать шесть побед и набрать 18 очков. Если мы сделаем это, то завоюем титул. Если нет, это будет хороший сезон, но и только".



"Лучше всего думать об этом именно так. Это замечательно, что на данной стадии сезона нам удалось обыграть "Сити". Но теперь мы должны готовиться к следующему матчу. Сегодня мы набрали три очка, и "Тоттенхэм" тоже набрал три очка".



"Если честно, в Италии мне было проще находить правильные слова для мотивации своих игроков. Здесь я изучаю английский, но я не достиг того уровня, чтобы вести важные мотивационные разговоры. Но я стараюсь".



"Я подталкиваю игроков — иногда словами, иногда руками. Сейчас я покажу вам нам пальцах: шесть побед, еще шесть побед", — цитирует Конте Daily Mirror.