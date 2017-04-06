Люк Шоу обещает сражаться за свое будущее в "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что собирается сражаться за свое будущее в клубе и не помышляет об уходе куда-либо еще.

Напомним, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не включил игрока сборной Англии на матч минувшего уикенда против "Вест Бромвича", после чего публично подверг Шоу критике — причем уже не в первый раз.



Правда, во вторник против "Эвертона" Люк появился на замену и помог своей команде заработать пенальти, избавивший "Юнайтед" от поражения. Теперь уже Моуриньо был вынужден похвалить 21-летнего защитника.



Несмотря на столь переменчивую картину, Шоу не собирается уходить с "Олд Траффорд", как о том вовсю сплетничает пресса. Люк жаждет завоевать доверие своего наставника.



"Я обожаю находиться в "Юнайтед", здесь невероятные фанаты, и они оказывали невероятную поддержку мне на протяжении последних дней".



"Я не падаю духом и собираюсь сражаться до конца. Я не собираюсь сдаваться. Я люблю этот клуб и сделаю все, чтобы быть здесь".



"Конечно, с некоторыми вещами у меня есть проблемы, но в глубине я знаю, что эти вещи не свойственны мне. Как сказал Жозе, он хочет видеть, чтобы я сражался — и я буду сражаться до последнего мгновения, потому что хочу быть в этом клубе".



"Я хочу играть за этого тренера и хочу помочь команде вернуться на вершину", — цитирует Шоу Sky Sports.