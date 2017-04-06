Уилшир хочет гарантий игрового времени для возвращения в "Арсенал"

На этой неделе полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир проведет переговоры о своем будущем в "Арсенале".

На протяжении этого сезона, который Джек проводит в аренде у "вишенок", главный тренер "канониров" Арсен Венгер неоднократно говорил, что хочет удержать игрока сборной Англии, чей контракт истекает уже в следующем году.



Однако до сих пор Венгер никак не подкреплял свои слова делом, и лишь сейчас стало известно, что стороны, наконец, согласовали время, чтобы сесть за стол переговоров.



По информации The Telegraph, было бы преждевременно говорить, что уже на текущей неделе 25-летний Уилшир получит новый контракт. Джек и сам не уверен насчет возвращения на "Эмирейтс", где на старте сезона он совершенно не имел игровой практики.



Сообщается, что возвращение Уилшира в "Арсенал" на сезон 2017/18 будет возможно только в том случае, если Венгер предоставит Джеку гарантии игрового времени. В противном случае сторонам суждено расстаться.