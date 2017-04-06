Клопп: "Меня едва не вырвало"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что упущенная победа в домашнем матче против "Борнмута" едва не вызвала у него приступ рвоты.

Пропустив гол от Беника Афобе уже на седьмой минуте, "красные" нашли в себе силы переломить игру и усилиями Филиппе Коутиньо с Дивоком Ориги сделали счет в свою пользу.



Однако в самой концовке матча Джошуа Кинг лишил хозяев "Энфилда" победы — 2:2. Клопп остался глубоко разочарован этим результатом, но всю ответственность берет на себя.



"Обычно тебе удается мгновенно перестроиться и закрыть игру, но мы оставили ее открытой".



"Обиднее всего то, что они забили с подбора, когда мы отразили розыгрыш стандарта, и от этого меня едва не вырвало. Конечно, это неприятно. Мы вынуждены смириться. Все это — моя ответственность. Я должен быть четче в такого рода ситуациях. Я должен найти решение этому".



"Когда мой сын делает что-то неправильное, наверное, я тоже несу значительную ответственность за это. И эта ситуация такая же. Я должен был лучше объяснить игрокам, как действовать".



"Я уже говорил ранее в сезоне: все плохие вещи — моя ответственность, хорошие вещи — ответственность игроков. Думаю, это справедливо, потому что я в том возрасте, чтобы понимать это", — цитирует Клоппа Sky Sports.