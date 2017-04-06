Гвардиола признал поражение в чемпионской гонке

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что поражение 2:1 в гостях у "Челси" лишило его команду последних шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги.

Пропустив два гола от Эдена Азара еще в первом тайме и ответив на них точным ударом Серхио Агуэро, после перерыва "горожане" приложили массу усилий, чтобы уйти от поражения, но все тщетно.



Поражение 2:1 отбросило "Сити" уже на 14 очков от вершины таблицы, и теперь Гвардиола готов признать, что в остатке сезона его команда будет сражаться лишь за попадание в топ-4.



"Титул Премьер-Лиги более недоступен для нас, теперь его разыграют "Тоттенхэм" и "Челси". Нам же остается сражаться за путевку в Лигу Чемпионов".



"Для меня честь обладать такими удивительными игроками. Мы приехали на "Стэмфорд Бридж" и сыграли именно так, как мне нравится, проявляя свой характер. Мне повезло тренировать этих парней. Это придает оптимизма на будущее. Я оптимистичен".



"Такое впечатление, что это происходит с нами весь сезон — мы хорошо играем, но недостаточно хороши в обеих штрафных. При этом мы достаточно создаем, чтобы забивать голы. В этом наша проблема", — цитирует Гвардиолу ESPN.