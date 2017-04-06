"Ливерпуль" упустил победу против "Борнмута"

Джошуа Кинг "Ливерпуль" обиднейшим образом упустил победу в домашнем противостоянии с "Борнмутом", позволив противнику сравнять счет за три минуты до истечения основного времени — 2:2.

Новыми лицами в стартовом составе "красных" относительно мерсисайдского дерби стали Рагнар Клаван и Дивок Ориги. Они заменили Жоэля Матипа и Садио Мане.

Наставник "вишенок" Эдди Хау предоставил шанс Джордону Айбу, Джеку Уилширу и Харри Артеру.

Уже в самом начале матча Роберто Фирмино размял голкипера гостей Артура Боруца. А затем хозяева внезапно пропустили. Джорджиньо Вейналдум неосмотрительно сделал передачу назад, которую перехватил Беник Афобе. Нападающий "Борнмута" на мгновение опередил рванувшего навстречу Симона Миньоле и поразил цель — 0:1.

В дальнейшем "вишенки" сосредоточились на обороне и делали это весьма неплохо. "Ливерпуль" много владел мячом, но без продвижения вперед и без моментов.

Тем не менее, незадолго до перерыва "красным" удалось восстановить равновесие в счете. Ориги выполнил скидку головой на Фирмино, который проткнул мяч на подключение Коутиньо в район 11-метровой отметки. Филипе разобрался в ситуации и закатил снаряд в ворота — 1:1.

Второй тайм начался с попадания Натаниэля Клайна в перекладину с дистанции, а на исходе часа игрового времени Ориги во вратарской замкнул навес Вейналдума, классно сыгравшего на левом краю штрафной — 2:1.

Однако удержать победный счет хозяевам не удалось. На 87-й минуте Джошуа Кинг прорвался в штрафную мимо нескольких игроков в красных футболках и огорчил Миньоле — 2:2.

"Ливерпуль" обиднейшим образом лишился победы в этом матче, упустив шанс сделать еще один большой шаг на пути к возвращению в Лигу Чемпионов. "Красные" остаются третьими, но по потерянным очкам они уступают "Манчестер Сити" и находятся вровень с "Арсеналом".

"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 06.04.2017 01:13 # scouser2005
    Кто нибудь убейте этого эстонца

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  2. chr1s8rown 06.04.2017 01:09 # chr1s8rown
    может ловрен хороший защитник , но меня бесит его самодовольная рожа.

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  3. gerrard08 06.04.2017 00:51 # gerrard08
    Жаль что индивидуальные косяки решают исход.

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  4. farot 06.04.2017 00:46 # farot
    такими темпами и из чемпионской гонки вылететь могут

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  5. manutd-20champ 06.04.2017 00:38 # manutd-20champ
    личные сучки борнмута.

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  6. manreds 06.04.2017 00:31 # manreds
    Молодцы таки суквАзеры. Дали бой Борнмуту

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  7. largo-winch 06.04.2017 00:23 # largo-winch
    я просто не могу остановиться от смеха))) ахахахахахаах
    выпустить 5 защитника и соснуть хуйца в конце, аххахаах
    петухи ссаные 3 гола забили свонсям ))))

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  8. calvin-harris 06.04.2017 00:19 # calvin-harris
    Юра Юра уат зе скор?

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  9. mdfjvnlabngmlas 06.04.2017 00:19 # mdfjvnlabngmlas
    норм сковзерам за щеку напихали.

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  10. ziyod 06.04.2017 00:16 # ziyod
    Пипец...

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  11. monstero 06.04.2017 00:16 # monstero
    Эх этих вообще обоссали

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  12. largo-winch 06.04.2017 00:14 # largo-winch
    КЛоББ Гений Замен. АХАХАХАХАХА

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  13. dragon 06.04.2017 00:14 # dragon
    Топы закончились,больше некого обыгрывать.

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  14. hachidlo 06.04.2017 00:13 # hachidlo
    Ловрен заслужил новый контакт.

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  15. sausage 06.04.2017 00:13 # sausage
    Клопп только учится в АПЛ, а все в нём готового топа видели. Лоховат он ещё для таких авантюр, чтоб Коута на Матипа менять и 2:1 удерживать. А так-то с сегодняшними кадровыми проблемами и похуже могло быть.

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  16. livski-89 06.04.2017 00:12 # livski-89
    Клопп с хуяли убрал Коутиньо?! Где Старич? Где замены? Кароч уйма вопросов.........

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  17. rap-woiska 06.04.2017 00:09 # rap-woiska
    стоуку вообще соснут в полной мере)

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  18. mr-s1n1st3r 06.04.2017 00:09 # mr-s1n1st3r
    уроды

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  19. skychnie-oboi 06.04.2017 00:09 # skychnie-oboi
    Уеббкии.

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  20. wise-zola 06.04.2017 00:08 # wise-zola
    менструальная заря - красный день календаря. с днем дна, лошье

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