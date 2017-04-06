"Ливерпуль" упустил победу против "Борнмута"
"Ливерпуль" обиднейшим образом упустил победу в домашнем противостоянии с "Борнмутом", позволив противнику сравнять счет за три минуты до истечения основного времени — 2:2.
Новыми лицами в стартовом составе "красных" относительно мерсисайдского дерби стали Рагнар Клаван и Дивок Ориги. Они заменили Жоэля Матипа и Садио Мане.
Наставник "вишенок" Эдди Хау предоставил шанс Джордону Айбу, Джеку Уилширу и Харри Артеру.
Уже в самом начале матча Роберто Фирмино размял голкипера гостей Артура Боруца. А затем хозяева внезапно пропустили. Джорджиньо Вейналдум неосмотрительно сделал передачу назад, которую перехватил Беник Афобе. Нападающий "Борнмута" на мгновение опередил рванувшего навстречу Симона Миньоле и поразил цель — 0:1.
В дальнейшем "вишенки" сосредоточились на обороне и делали это весьма неплохо. "Ливерпуль" много владел мячом, но без продвижения вперед и без моментов.
Тем не менее, незадолго до перерыва "красным" удалось восстановить равновесие в счете. Ориги выполнил скидку головой на Фирмино, который проткнул мяч на подключение Коутиньо в район 11-метровой отметки. Филипе разобрался в ситуации и закатил снаряд в ворота — 1:1.
Второй тайм начался с попадания Натаниэля Клайна в перекладину с дистанции, а на исходе часа игрового времени Ориги во вратарской замкнул навес Вейналдума, классно сыгравшего на левом краю штрафной — 2:1.
Однако удержать победный счет хозяевам не удалось. На 87-й минуте Джошуа Кинг прорвался в штрафную мимо нескольких игроков в красных футболках и огорчил Миньоле — 2:2.
"Ливерпуль" обиднейшим образом лишился победы в этом матче, упустив шанс сделать еще один большой шаг на пути к возвращению в Лигу Чемпионов. "Красные" остаются третьими, но по потерянным очкам они уступают "Манчестер Сити" и находятся вровень с "Арсеналом".
"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче
06.04.2017 00:05
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Кто нибудь убейте этого эстонца
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может ловрен хороший защитник , но меня бесит его самодовольная рожа.
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Жаль что индивидуальные косяки решают исход.
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такими темпами и из чемпионской гонки вылететь могут
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личные сучки борнмута.
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Молодцы таки суквАзеры. Дали бой Борнмуту
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я просто не могу остановиться от смеха))) ахахахахахаах
выпустить 5 защитника и соснуть хуйца в конце, аххахаах
петухи ссаные 3 гола забили свонсям ))))
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Юра Юра уат зе скор?
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норм сковзерам за щеку напихали.
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Пипец...
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Эх этих вообще обоссали
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КЛоББ Гений Замен. АХАХАХАХАХА
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Топы закончились,больше некого обыгрывать.
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Ловрен заслужил новый контакт.
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Клопп только учится в АПЛ, а все в нём готового топа видели. Лоховат он ещё для таких авантюр, чтоб Коута на Матипа менять и 2:1 удерживать. А так-то с сегодняшними кадровыми проблемами и похуже могло быть.
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Клопп с хуяли убрал Коутиньо?! Где Старич? Где замены? Кароч уйма вопросов.........
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стоуку вообще соснут в полной мере)
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уроды
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Уеббкии.
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менструальная заря - красный день календаря. с днем дна, лошье
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