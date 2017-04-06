"Ливерпуль" упустил победу против "Борнмута"

"Ливерпуль" обиднейшим образом упустил победу в домашнем противостоянии с "Борнмутом", позволив противнику сравнять счет за три минуты до истечения основного времени — 2:2.

Новыми лицами в стартовом составе "красных" относительно мерсисайдского дерби стали Рагнар Клаван и Дивок Ориги. Они заменили Жоэля Матипа и Садио Мане.



Наставник "вишенок" Эдди Хау предоставил шанс Джордону Айбу, Джеку Уилширу и Харри Артеру.



Уже в самом начале матча Роберто Фирмино размял голкипера гостей Артура Боруца. А затем хозяева внезапно пропустили. Джорджиньо Вейналдум неосмотрительно сделал передачу назад, которую перехватил Беник Афобе. Нападающий "Борнмута" на мгновение опередил рванувшего навстречу Симона Миньоле и поразил цель — 0:1.



В дальнейшем "вишенки" сосредоточились на обороне и делали это весьма неплохо. "Ливерпуль" много владел мячом, но без продвижения вперед и без моментов.



Тем не менее, незадолго до перерыва "красным" удалось восстановить равновесие в счете. Ориги выполнил скидку головой на Фирмино, который проткнул мяч на подключение Коутиньо в район 11-метровой отметки. Филипе разобрался в ситуации и закатил снаряд в ворота — 1:1.



Второй тайм начался с попадания Натаниэля Клайна в перекладину с дистанции, а на исходе часа игрового времени Ориги во вратарской замкнул навес Вейналдума, классно сыгравшего на левом краю штрафной — 2:1.



Однако удержать победный счет хозяевам не удалось. На 87-й минуте Джошуа Кинг прорвался в штрафную мимо нескольких игроков в красных футболках и огорчил Миньоле — 2:2.



"Ливерпуль" обиднейшим образом лишился победы в этом матче, упустив шанс сделать еще один большой шаг на пути к возвращению в Лигу Чемпионов. "Красные" остаются третьими, но по потерянным очкам они уступают "Манчестер Сити" и находятся вровень с "Арсеналом".



"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче