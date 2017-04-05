"Челси" обыграл "Сити" благодаря дублю Азара

"Челси" отказался придать чемпионской интриге Премьер-Лиги второе дыхание, одержав домашнюю победу над "Манчестер Сити" благодаря дублю Эдена Азара — 2:1.

На домашнее поражение от "Кристал Пэлас" тренер "синих" Антонио Конте отреагировал, убрав в запас Неманью Матича и выпустил вместо него Курта Зума.



В старте у "горожан" впервые с ноября появился Венсан Компани, заменив Николаса Отаменди. Фабиан Дельф вытеснил из команды Рахима Стерлинга.



Довольно осторожная первая 10-минутка завершилась голом — для этого хозяевам хватило единственного точного удара. "Челси" провел хорошую атаку правым флангом, Сесар Аспиликуэта практически от лицевой линии сделал диагональную передачу на Эдена Азара, а тот пробил в касание с небольшим рикошетом от Компани — 1:0.



Пропущенный гол разозлил гостей, они пошли большими силами вперед и пару раз размяли Тибо Куртуа, еще пару раз не попав створ. На 22-й минуте увлекшийся атаками "Сити" едва не был наказан, но мяч после удара Цеска Фабрегаса и рикошета от Гаэля Клиши перелетел через перекладину.



А на 26-й минуте "горожане" сравняли счет. Куртуа неудачно выбил мяч от своих ворот – прямо на Давида Сильву, который тот же рванул вперед и заставил Тибо совершить сейв. Однако снаряд отскочил на Серхио Агуэро, который сыграл на добивании — 1:1.



Гол лишь придал гостям уверенности, но в определенный момент они вновь заигрались. На 34-й минуте Фернандиньо сбил в штрафной Фабрегаса, а рефери назначил пенальти. И хотя Вилли Кабальеро отразил удар Азара с 11-метровой отметки, сам же Эден подоспел на добивание — 2:1.



В остатке тайма ничего интересного не произошло, а в самом начале второй половины Компани отметился ударом головой в перекладину после подачи со штрафного.



Второй тайм получился очень непростым для "Челси". "Горожане" без устали атаковали, нанесли несколько ударов, но по-настоящему к ничейному счету не приблизились. В концовке у хозяев стали регулярно возникать возможности для контратак, однако эти моменты также не были реализованы.



Напряжение сохранялось до финального свистка, однако счет уже не изменился. "Челси" удержал победный счет, отцепив "Сити" от чемпионской гонки и реабилитировавшись за поражение в дерби от "Кристал Пэлас".



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче