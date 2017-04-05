"Челси" обыграл "Сити" благодаря дублю Азара
"Челси" отказался придать чемпионской интриге Премьер-Лиги второе дыхание, одержав домашнюю победу над "Манчестер Сити" благодаря дублю Эдена Азара — 2:1.
На домашнее поражение от "Кристал Пэлас" тренер "синих" Антонио Конте отреагировал, убрав в запас Неманью Матича и выпустил вместо него Курта Зума.
В старте у "горожан" впервые с ноября появился Венсан Компани, заменив Николаса Отаменди. Фабиан Дельф вытеснил из команды Рахима Стерлинга.
Довольно осторожная первая 10-минутка завершилась голом — для этого хозяевам хватило единственного точного удара. "Челси" провел хорошую атаку правым флангом, Сесар Аспиликуэта практически от лицевой линии сделал диагональную передачу на Эдена Азара, а тот пробил в касание с небольшим рикошетом от Компани — 1:0.
Пропущенный гол разозлил гостей, они пошли большими силами вперед и пару раз размяли Тибо Куртуа, еще пару раз не попав створ. На 22-й минуте увлекшийся атаками "Сити" едва не был наказан, но мяч после удара Цеска Фабрегаса и рикошета от Гаэля Клиши перелетел через перекладину.
А на 26-й минуте "горожане" сравняли счет. Куртуа неудачно выбил мяч от своих ворот – прямо на Давида Сильву, который тот же рванул вперед и заставил Тибо совершить сейв. Однако снаряд отскочил на Серхио Агуэро, который сыграл на добивании — 1:1.
Гол лишь придал гостям уверенности, но в определенный момент они вновь заигрались. На 34-й минуте Фернандиньо сбил в штрафной Фабрегаса, а рефери назначил пенальти. И хотя Вилли Кабальеро отразил удар Азара с 11-метровой отметки, сам же Эден подоспел на добивание — 2:1.
В остатке тайма ничего интересного не произошло, а в самом начале второй половины Компани отметился ударом головой в перекладину после подачи со штрафного.
Второй тайм получился очень непростым для "Челси". "Горожане" без устали атаковали, нанесли несколько ударов, но по-настоящему к ничейному счету не приблизились. В концовке у хозяев стали регулярно возникать возможности для контратак, однако эти моменты также не были реализованы.
Напряжение сохранялось до финального свистка, однако счет уже не изменился. "Челси" удержал победный счет, отцепив "Сити" от чемпионской гонки и реабилитировавшись за поражение в дерби от "Кристал Пэлас".
"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
05.04.2017 23:55
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Последние комментарии:
За такие проделки шпоры должны быть наказаны пенсами в полуфинале кубка.
Отскакивать они вздумали, ага, пидарасы.
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Какой же Алонсо топ, опять поссал на даунов.
Ну а Пепа жаль. Челси в двух играх с Сити максимум на очко наиграл.
(ответить)
есть 2 варианта развития событий
1. колбаса занимает 4-место, фанаты рады и все счастливы.
МЮ занимает 6 место и выигрывает ЛЕ и все счастливы.
а Лестер побеждает в ЛЧ, и ЛФК выкидают из участия в ЛЧ
и все счастливы.
2. колбаса занимает 5-место, арсеноль - 4-е.
МЮ занимает 6 место, и выигрывает ЛЕ.
колбаса снова обоассана)))
(ответить)
Всех с трудовой победой над сильным противником!
Спасибо Луизу за профессионализм и лидерство. Спасибо Педро за страсть и феноменальную работоспособность. Спасибо Сезару и Неманье за привнесенное спокойствие во второй тайм. Спасибо Канте за стабильность и спасибо Азару за класс.
Выход Зумма в первом тайме в старте получился очень опасным. Не готов пока. Растерянный был, допускал ошибки.
Гари как обычно, со страстью, но физика не позволяет доминировать над соперником, как Луизу.
Алонсо – дно. Там настолько унылая физика, что ничем это не возместить.
Ну и наконец Коста. Ни в чем полезном не замечен. Пару раз принял мяч на грудь, но без обострения. Ни от кого не убежал, ни разу не открылся, ни разу не пробил по воротом. В общем – бесполезен, как форвард практически в каждом матче. Бегал, не спорю, показывал прессинг, но одного этого не достаточно, что бы быть единственным нападающим в топ клубе. Непонятно, зачем за него так держится руководство. Чес слово, не понятно.
(ответить)
блять, если шитюки с колбасой пустят арс в 4, это будет лютый зашквар
(ответить)
Клоппаут
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Ска заепал журавель весь матч трещал как баклан
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С Победой Пацаны! Рома нормально лавандоса на победе КП заработал. ладно пох. всё по плану. Уверенно двигаемся к Чемпионству!
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Пенсов с чемпиком.
Скам с возвращением на родное 6-е.
Клоповцев с очередным ливергудом.
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Осталась одна интрига, кого Арс выжмет из 4. МЦ или Ливерку
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6 29 54
(ответить)
С победой.
Да при Конте даже Педротнорм в защите играет
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ДАВАЙТЕ ВСЕМ ФАПЛОМ ПОЗДРАВИМ ПЕНСОВ С ЗАСЛУЖЕННЫМ ЧЕМПИОНСТВОМ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЧЕМПИОНСТВОМ, ТВАРИ!!!
(ответить)
Пенсы, вам чо, в глаза нассали? Диего землю грыз сегодня, ему ни одного момента не создали нормального, а он xyярил по всему полю.
Слава Диеге, Гувнарю Слава!
(ответить)
Тоттенхэм самоликвидируются ...посмотрите календарь...скорее всего ближайшие матчи выиграют дома...но потом дерби на дерби...игра со скамом...игра с халлом у которой борьба за выживание....ну и Лестер, которые должники для Челси....короче не вижу повода нервничать...
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Когда увидел Зума в защите и Аспи в роле вингбека, то сразу понял что будем играть от обороны... Это конечно же меня не радует! Но это Челси и как сказал комментатор это "Челсиский футбол"!
Диего как я уже говорил, Диего уже не Диего. После слухов о Китае, он сдулся... Не старается как раньше. Надеюсь летом его точно продадут. Виллиана нужно было раньше выпускать.
Алонсо не тянет на основного игрока.
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п.с. Победа есть победа, но она не красивая! До НГ Челси играл красиво, сейчас играют со страхом в коленках что упустят отрыв от преследователей
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Какой уже матч вдесятером играем. Коста торреса исполняет.
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Наивные дети... они все ще верят, что пенсионеры упустят чемпионство в этом сезоне
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Пиздец Дин конченный гандон, Это не победа челси, а все дело в дине, пенсов с победой, в следующем сезоне СИТИ покажет кто такие истинные ТОПЫ !
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Чемпики
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