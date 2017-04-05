"Арсенал" одержал крупную победу против "Вест Хэма"

Арсенал Первый гол Месута Озила в 2017 году поспособствовал победе "Арсенала" над "Вест Хэмом" — 3:0.

Впервые с 2014 года место в воротах "канониров" на матч Премьер-Лиги получил Эмилиано Мартинес. Габриэль Паулиста и Мохамед Эльнени заменили Лорана Косьелни и Франсиса Кокелена.

В стартовый состав "молотобойцев" относительно поражения против "Халла" влились Артур Масуаку, Марк Нобл и Мичейл Антонио.

"Вест Хэм" уверенно выглядел в начале матча, но достаточно быстро хозяева забрали инициативу в свои руки и принялись давить. Однажды Тео Уолкотт пытался заработать пенальти, но безуспешно. В середине тайма Алексис Санчес, исполняя штрафной, выполнял мягкий заброс верхом на Данни Уэлбека, однако тот не попал по летящему мячу из убойной позиции.

Ближе к перерыву "Арсенал" усилил давление, однако "молотобойцы" держались. 15 минут перерыва не сильно изменили игру — гости по-прежнему много оборонялись и лишь изредка совершали вылазки, которые оставались без логического завершения.

На 58-й минуте гол все-таки случился. Месут Озил подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч, немного подработал его и пробил в дальний угол ворот — 1:0.

Уже спустя три минуты "канониры" могли удвоить счет, однако выскочивший навстречу Даррен Рэндольф заблокировал удар Уэлбека со считанных метров.

"Арсенал" даже не подумал сбавлять обороты, и на 68-й минуте добился желаемого. Озил прострелил с левого края вратарской в центр, откуда удар в касание нанес подключившийся Уолкотт — 2:0.

"Вест Хэм" уже не сопротивлялся, и на 83-й минуте счет закономерно стал разгромным. Вышедший на замену Оливье Жиру получил мяч на краю штрафной, на смене курса ушел от защитника и классно пробил в дальний угол ворот — 3:0.

"Арсеналу" удалось отстраниться от проблем последних недель и одержать безукоризненную победу. Беды "Вест Хэма" продолжаются, и Славен Билич всерьез рискует не доработать этот сезон до конца.

"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2017 23:40

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Последние комментарии:




  1. golokante 05.04.2017 23:58 # golokante
    Тоттенхэм в ахуе, не понимает как еще им играть, чтобы стать чемпионами. Уже жопу порвали бегать и один хер Челси чемпион.

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  2. bratella 05.04.2017 23:56 # bratella
    Сако! Сако! Сако!

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  3. fupler 05.04.2017 23:55 # fupler
    ребят, на каком месте му??? чето инет не тянет!

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  4. mcferson-42 05.04.2017 23:55 # mcferson-42
    Долбоeбы детектед

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  5. lauda 05.04.2017 23:54 # lauda
    Пиздаа, умри Хау, сука ты должен сдохнуть, уебок ебаный, второй раз отбирает очки там где сосет весь матч

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  6. maxat1988 05.04.2017 23:53 # maxat1988
    Челси - топ клуб

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  7. doooooooo 05.04.2017 23:52 # doooooooo
    jesus33

    Пеп тот еще тролль, уже до матча издевается над chelsea и их физруком.

    05.04.2017 17:16 # удалить
    doooooooo

    Я найду тебя после матча и специально нассу тебе в рот


    jesus33 открывай рот летит самолет

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  8. lauda 05.04.2017 23:51 # lauda
    Пиздец ебаный Борнмут, когда же эта хуета вылетит

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  9. chelseafanmd 05.04.2017 23:51 # chelseafanmd
    Норм не ожидал победу )

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  10. tvinkovod 05.04.2017 23:50 # tvinkovod
    колбасные ржали над мю...

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  11. mcferson-42 05.04.2017 23:49 # mcferson-42
    Впрочем ничего нового,если мы каким то макаром попадем в ЛЧ - не дай бог там попасть в группы к Базелям,Загребам и прочему гумну,это сразу вылет нахой

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  12. bratella 05.04.2017 23:46 # bratella
    Левепооолл

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  13. moneymaker 05.04.2017 23:46 # moneymaker
    проиграл сити, а ссать будут на скум

    з
    закономерность

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  14. lfc-krr 05.04.2017 23:46 # lfc-krr
    Ну что за пиздец??

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  15. iroquez 05.04.2017 23:45 # iroquez
    лобызнули писос, арсен контракт подписал

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  16. bedtime 05.04.2017 23:44 # bedtime
    Сегодня был good old Arsenal . Это приятно . Не причём тел что они опять могут залезть в 4ку!

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  17. reams 05.04.2017 23:43 # reams
    Красиво

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