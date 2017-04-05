"Арсенал" одержал крупную победу против "Вест Хэма"
Первый гол Месута Озила в 2017 году поспособствовал победе "Арсенала" над "Вест Хэмом" — 3:0.
Впервые с 2014 года место в воротах "канониров" на матч Премьер-Лиги получил Эмилиано Мартинес. Габриэль Паулиста и Мохамед Эльнени заменили Лорана Косьелни и Франсиса Кокелена.
В стартовый состав "молотобойцев" относительно поражения против "Халла" влились Артур Масуаку, Марк Нобл и Мичейл Антонио.
"Вест Хэм" уверенно выглядел в начале матча, но достаточно быстро хозяева забрали инициативу в свои руки и принялись давить. Однажды Тео Уолкотт пытался заработать пенальти, но безуспешно. В середине тайма Алексис Санчес, исполняя штрафной, выполнял мягкий заброс верхом на Данни Уэлбека, однако тот не попал по летящему мячу из убойной позиции.
Ближе к перерыву "Арсенал" усилил давление, однако "молотобойцы" держались. 15 минут перерыва не сильно изменили игру — гости по-прежнему много оборонялись и лишь изредка совершали вылазки, которые оставались без логического завершения.
На 58-й минуте гол все-таки случился. Месут Озил подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч, немного подработал его и пробил в дальний угол ворот — 1:0.
Уже спустя три минуты "канониры" могли удвоить счет, однако выскочивший навстречу Даррен Рэндольф заблокировал удар Уэлбека со считанных метров.
"Арсенал" даже не подумал сбавлять обороты, и на 68-й минуте добился желаемого. Озил прострелил с левого края вратарской в центр, откуда удар в касание нанес подключившийся Уолкотт — 2:0.
"Вест Хэм" уже не сопротивлялся, и на 83-й минуте счет закономерно стал разгромным. Вышедший на замену Оливье Жиру получил мяч на краю штрафной, на смене курса ушел от защитника и классно пробил в дальний угол ворот — 3:0.
"Арсеналу" удалось отстраниться от проблем последних недель и одержать безукоризненную победу. Беды "Вест Хэма" продолжаются, и Славен Билич всерьез рискует не доработать этот сезон до конца.
"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче
05.04.2017 23:40
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Последние комментарии:
Тоттенхэм в ахуе, не понимает как еще им играть, чтобы стать чемпионами. Уже жопу порвали бегать и один хер Челси чемпион.
(ответить)
Сако! Сако! Сако!
(ответить)
ребят, на каком месте му??? чето инет не тянет!
(ответить)
Долбоeбы детектед
(ответить)
Пиздаа, умри Хау, сука ты должен сдохнуть, уебок ебаный, второй раз отбирает очки там где сосет весь матч
(ответить)
Челси - топ клуб
(ответить)
jesus33
Пеп тот еще тролль, уже до матча издевается над chelsea и их физруком.
05.04.2017 17:16 # удалить
doooooooo
Я найду тебя после матча и специально нассу тебе в рот
jesus33 открывай рот летит самолет
(ответить)
Пиздец ебаный Борнмут, когда же эта хуета вылетит
(ответить)
Норм не ожидал победу )
(ответить)
колбасные ржали над мю...
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Впрочем ничего нового,если мы каким то макаром попадем в ЛЧ - не дай бог там попасть в группы к Базелям,Загребам и прочему гумну,это сразу вылет нахой
(ответить)
Левепооолл
(ответить)
проиграл сити, а ссать будут на скум
з
закономерность
(ответить)
Ну что за пиздец??
(ответить)
лобызнули писос, арсен контракт подписал
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Сегодня был good old Arsenal . Это приятно . Не причём тел что они опять могут залезть в 4ку!
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Красиво
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