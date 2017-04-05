"Арсенал" одержал крупную победу против "Вест Хэма"

Первый гол Месута Озила в 2017 году поспособствовал победе "Арсенала" над "Вест Хэмом" — 3:0.

Впервые с 2014 года место в воротах "канониров" на матч Премьер-Лиги получил Эмилиано Мартинес. Габриэль Паулиста и Мохамед Эльнени заменили Лорана Косьелни и Франсиса Кокелена.



В стартовый состав "молотобойцев" относительно поражения против "Халла" влились Артур Масуаку, Марк Нобл и Мичейл Антонио.



"Вест Хэм" уверенно выглядел в начале матча, но достаточно быстро хозяева забрали инициативу в свои руки и принялись давить. Однажды Тео Уолкотт пытался заработать пенальти, но безуспешно. В середине тайма Алексис Санчес, исполняя штрафной, выполнял мягкий заброс верхом на Данни Уэлбека, однако тот не попал по летящему мячу из убойной позиции.



Ближе к перерыву "Арсенал" усилил давление, однако "молотобойцы" держались. 15 минут перерыва не сильно изменили игру — гости по-прежнему много оборонялись и лишь изредка совершали вылазки, которые оставались без логического завершения.



На 58-й минуте гол все-таки случился. Месут Озил подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч, немного подработал его и пробил в дальний угол ворот — 1:0.



Уже спустя три минуты "канониры" могли удвоить счет, однако выскочивший навстречу Даррен Рэндольф заблокировал удар Уэлбека со считанных метров.



"Арсенал" даже не подумал сбавлять обороты, и на 68-й минуте добился желаемого. Озил прострелил с левого края вратарской в центр, откуда удар в касание нанес подключившийся Уолкотт — 2:0.



"Вест Хэм" уже не сопротивлялся, и на 83-й минуте счет закономерно стал разгромным. Вышедший на замену Оливье Жиру получил мяч на краю штрафной, на смене курса ушел от защитника и классно пробил в дальний угол ворот — 3:0.



"Арсеналу" удалось отстраниться от проблем последних недель и одержать безукоризненную победу. Беды "Вест Хэма" продолжаются, и Славен Билич всерьез рискует не доработать этот сезон до конца.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче