"Сити" обзавелся клубом в Уругвае

Этихад Владельцы "Манчестер Сити" расширили глобальную сеть футбольных клубов, выкупив права на уругвайский "Атлетико Торке".

Как известно, родительской компании "горожан" The City Football Group уже принадлежат "Нью-Йорк Сити" из Соединенных Штатов, "Мельбурн Сити" из Австралии, а также доля в японском "Йокогама Ф Маринос". Теперь экспансия клуба с "Этихад" вышла на южноамериканский рынок.

Как сообщает официальный сайт "горожан", сегодня "Сити" завершил приобретение "Атлетико Торке". Уругвайский клуб будет использоваться для развития молодых игроков, а также поможет "Сити" расширить скаутскую систему в Южной Америке.

Кроме того, в среду "горожане" договорились о сотрудничестве с "Атлетико Венесуэла". Согласно подписанному соглашению, клубы будут обмениваться скаутскими отчетами на перспективных игроков.



Метки Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 05.04.2017 22:00

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