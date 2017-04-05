"Сити" обзавелся клубом в Уругвае

Владельцы "Манчестер Сити" расширили глобальную сеть футбольных клубов, выкупив права на уругвайский "Атлетико Торке".

Как известно, родительской компании "горожан" The City Football Group уже принадлежат "Нью-Йорк Сити" из Соединенных Штатов, "Мельбурн Сити" из Австралии, а также доля в японском "Йокогама Ф Маринос". Теперь экспансия клуба с "Этихад" вышла на южноамериканский рынок.



Как сообщает официальный сайт "горожан", сегодня "Сити" завершил приобретение "Атлетико Торке". Уругвайский клуб будет использоваться для развития молодых игроков, а также поможет "Сити" расширить скаутскую систему в Южной Америке.



Кроме того, в среду "горожане" договорились о сотрудничестве с "Атлетико Венесуэла". Согласно подписанному соглашению, клубы будут обмениваться скаутскими отчетами на перспективных игроков.