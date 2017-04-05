Конте не беспокоит голевая засуха Косты

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заверил, что его не беспокоит форма Диего Косты, который не может отличиться уже три матча подряд.

28-летний Коста остается лучшим бомбардиром "Челси" с 17 мячами в Премьер-Лиге, однако последний раз поражал ворота соперника еще 6 марта.



Тем не менее, такая голевая засуха Диего не беспокоит Конте в преддверии заключительной части сезона. Наоборот, Антонио верит в своего подопечного, который обрел второе дыхание с его приходом.



"Диего очень хорош в этом сезоне. Он отличный нападающий и наша точка отсчета в атаке. Меня не беспокоит эта серия, я продолжаю верить в него".



"Я много раз повторял: побеждает и проигрывает команда, а не один отдельный игрок. Мы остаемся коллективом, независимо от исхода игры. Я уверен, что Диего находится в хорошей форме и обязательно принесет пользу в остатке сезона", - цитирует Конте Goal.