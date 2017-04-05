"Ливерпулю" запрещено подписывать игроков в свою академию

Ливерпуль Премьер-Лига оштрафовала "Ливерпуль" на 100 тысяч фунтов, а также запретила мерсисайдцам приглашать игроков в свою академию из других профессиональных клубов.

Напомним, ранее в марте всплыла история о том, как "красные" пытались переманить одного из талантливейших игроков "Стоука" из команды 12-летних, но в последний момент нарушили обещания и поставили под угрозу дальнейшую карьеру юноши.

Проведя соответствующее расследование, Премьер-Лига уличила "Ливерпуль" в нарушении правил, регулирующих трансферы игроков, который в силу возраста еще не могут заключать профессиональные контракты.

Теперь "красные" выплатят денежный штраф и в течение года не смогут приглашать в свою академию игроков, которые за последние 18 месяцев имели регистрацию в каком-либо клубе Премьер-Лиги или Футбольной Лиги.

Добавим, что этот запрет предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев, если в течение трех следующих лет "Ливерпуль" совершит повторную провинность.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2017 20:05

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  1. liverpool888 05.04.2017 20:55 # liverpool888
    В 12 лет вырвать ребенка из родной среды - это жестоко. в этом возрасте ребенок не дает себе отчета. слишком жадными и алчными стали агенты и скауты. сейчас каждый из них гонится лишь за комиссионными от своей проделанной работы и из за этого даже в детях видят не талант, а деньги.
    этот мир окончательно догнивает. разве нельзя вырастить качественных игроков в своей академии? или нельзя привезти талантливых ребят из бедных стран Африки или стран Южной Америки? для этих ребят это будет шансом зацепиться за другую жизнь...
    в последнее время академия Ливерпуля перестала давать талантливых ребят. были Висдом, Келли, Фланаган, Робинсон, Спиринг, а может и еще кто то, но игроки по своему уровню не дотягивают до уровня первой команды, а их аренды в разные клубы оканчиваются провалами, что и подтверждает низкое качество подготовки в академии.

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  2. hammersmith 05.04.2017 20:55 # hammersmith
    лошки колбасные, пздц

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  3. blackdreamer 05.04.2017 20:39 # blackdreamer
    а местные педики ждали бан на все трансферы
    вахаха

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  4. gerrard08 05.04.2017 20:34 # gerrard08
    как же мы теперь без мелких нонеймчиков?((

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  5. tursa 05.04.2017 20:26 # tursa
    нормас, главное очки не забрали, знают ведь лучшую команду на лч надо пропихнуть

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  6. kos9k 05.04.2017 20:26 # kos9k
    нахуй молодняк из англии, вот франция и германия-богатые на таланты

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  7. kojan 05.04.2017 20:20 # kojan
    ливерхуль в своём репертуаре

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  8. role-playin 05.04.2017 20:17 # role-playin
    Колбасники даже ребенка готовы обмануть, мдааа.

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  9. liverfun 05.04.2017 20:13 # liverfun
    всего год запрета для молодежки и 100к штрафа. а шуму раздули

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