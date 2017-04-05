"Ливерпулю" запрещено подписывать игроков в свою академию
Премьер-Лига оштрафовала "Ливерпуль" на 100 тысяч фунтов, а также запретила мерсисайдцам приглашать игроков в свою академию из других профессиональных клубов.
Напомним, ранее в марте всплыла история о том, как "красные" пытались переманить одного из талантливейших игроков "Стоука" из команды 12-летних, но в последний момент нарушили обещания и поставили под угрозу дальнейшую карьеру юноши.
Проведя соответствующее расследование, Премьер-Лига уличила "Ливерпуль" в нарушении правил, регулирующих трансферы игроков, который в силу возраста еще не могут заключать профессиональные контракты.
Теперь "красные" выплатят денежный штраф и в течение года не смогут приглашать в свою академию игроков, которые за последние 18 месяцев имели регистрацию в каком-либо клубе Премьер-Лиги или Футбольной Лиги.
Добавим, что этот запрет предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев, если в течение трех следующих лет "Ливерпуль" совершит повторную провинность.
05.04.2017 20:05
Просмотров: 1608
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В 12 лет вырвать ребенка из родной среды - это жестоко. в этом возрасте ребенок не дает себе отчета. слишком жадными и алчными стали агенты и скауты. сейчас каждый из них гонится лишь за комиссионными от своей проделанной работы и из за этого даже в детях видят не талант, а деньги.
этот мир окончательно догнивает. разве нельзя вырастить качественных игроков в своей академии? или нельзя привезти талантливых ребят из бедных стран Африки или стран Южной Америки? для этих ребят это будет шансом зацепиться за другую жизнь...
в последнее время академия Ливерпуля перестала давать талантливых ребят. были Висдом, Келли, Фланаган, Робинсон, Спиринг, а может и еще кто то, но игроки по своему уровню не дотягивают до уровня первой команды, а их аренды в разные клубы оканчиваются провалами, что и подтверждает низкое качество подготовки в академии.
(ответить)
лошки колбасные, пздц
(ответить)
а местные педики ждали бан на все трансферы
вахаха
(ответить)
как же мы теперь без мелких нонеймчиков?((
(ответить)
нормас, главное очки не забрали, знают ведь лучшую команду на лч надо пропихнуть
(ответить)
нахуй молодняк из англии, вот франция и германия-богатые на таланты
(ответить)
ливерхуль в своём репертуаре
(ответить)
Колбасники даже ребенка готовы обмануть, мдааа.
(ответить)
всего год запрета для молодежки и 100к штрафа. а шуму раздули
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий