"Ливерпулю" запрещено подписывать игроков в свою академию

Премьер-Лига оштрафовала "Ливерпуль" на 100 тысяч фунтов, а также запретила мерсисайдцам приглашать игроков в свою академию из других профессиональных клубов.

Напомним, ранее в марте всплыла история о том, как "красные" пытались переманить одного из талантливейших игроков "Стоука" из команды 12-летних, но в последний момент нарушили обещания и поставили под угрозу дальнейшую карьеру юноши.



Проведя соответствующее расследование, Премьер-Лига уличила "Ливерпуль" в нарушении правил, регулирующих трансферы игроков, который в силу возраста еще не могут заключать профессиональные контракты.



Теперь "красные" выплатят денежный штраф и в течение года не смогут приглашать в свою академию игроков, которые за последние 18 месяцев имели регистрацию в каком-либо клубе Премьер-Лиги или Футбольной Лиги.



Добавим, что этот запрет предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев, если в течение трех следующих лет "Ливерпуль" совершит повторную провинность.