"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Кэрриком

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик убедил своего тренера Жозе Моуриньо, что заслуживает остаться на "Олд Траффорд", и клуб уже вступил в переговоры с ветераном о новом контракте.

Как известно, Кэррик выступает за "красных дьяволов" с 2006 года. Ранее весной клуб объявил, что грядущим летом на "Олд Траффорд" пройдет благодарственный матч Майкла, и это был воспринято как намек на скорое прощание с экс-полузащитником "Тоттенхэма".



Однако после неубедительного начала сезона Майкл смог отвоевать свое место в планах Моуриньо. Сейчас 35-летний Кэррик помогает "Юнайтед" демонстрировать 20-матчевую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге.



Теперь, сообщает ESPN, по рекомендации Моуриньо "Юнайтед" вступил в диалог с Кэрриком о новом контракте на 12 месяцев. Как ожидается, переговоры пройдут гладко — сам Майкл счастлив продлить свое пребывание в Манчестере.