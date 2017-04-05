"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Кэрриком

Майкл Кэррик Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик убедил своего тренера Жозе Моуриньо, что заслуживает остаться на "Олд Траффорд", и клуб уже вступил в переговоры с ветераном о новом контракте.

Как известно, Кэррик выступает за "красных дьяволов" с 2006 года. Ранее весной клуб объявил, что грядущим летом на "Олд Траффорд" пройдет благодарственный матч Майкла, и это был воспринято как намек на скорое прощание с экс-полузащитником "Тоттенхэма".

Однако после неубедительного начала сезона Майкл смог отвоевать свое место в планах Моуриньо. Сейчас 35-летний Кэррик помогает "Юнайтед" демонстрировать 20-матчевую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге.

Теперь, сообщает ESPN, по рекомендации Моуриньо "Юнайтед" вступил в диалог с Кэрриком о новом контракте на 12 месяцев. Как ожидается, переговоры пройдут гладко — сам Майкл счастлив продлить свое пребывание в Манчестере.


Метки контракты, Кэррик, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2017 19:00

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  1. mazinho-united 05.04.2017 19:09 # mazinho-united
    Руни уходит, вот и приходится его оставлять за старшего, а то превратимся в какой нибудь арсенал, не дай боже

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  2. mancunia-planet 05.04.2017 19:02 # mancunia-planet
    Рабью вместо него было бы идеально

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