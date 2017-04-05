Уилкинс ожидает, что Пирло станет новым ассистентом Конте

Бывший ассистент "Челси" Рэй Уилкинс ожидает, что новым помощником Антонио Конте со следующего сезона станет легенда итальянского футбола Андреа Пирло.

Ранее в этом сезоне стало известно, что грядущим летом "синие" попрощаются со Стивом Холландом, который уйдет ассистировать Гарету Саутгейту в сборной Англии.



Уилкинс считает, что заменой Холланду может стать Пирло, который в свои 37 лет выступает за "Нью-Йорк Сити", но в последнее время с подозрительной частотой посещает тренировочную базу и матчи "Челси".



"Я знаю это как факт, что он неоднократно посещал "Стэмфорд Бридж" в этом году. Он нравится Антонио Конте, который был его тренером в "Ювентусе" до 34 лет. Именно с помощью него Конте захочет заменить Холланда", — сообщил Уилкинс talkSPORT.