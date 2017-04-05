Уилкинс ожидает, что Пирло станет новым ассистентом Конте

Антонио Конте и Андреа Пирло Бывший ассистент "Челси" Рэй Уилкинс ожидает, что новым помощником Антонио Конте со следующего сезона станет легенда итальянского футбола Андреа Пирло.

Ранее в этом сезоне стало известно, что грядущим летом "синие" попрощаются со Стивом Холландом, который уйдет ассистировать Гарету Саутгейту в сборной Англии.

Уилкинс считает, что заменой Холланду может стать Пирло, который в свои 37 лет выступает за "Нью-Йорк Сити", но в последнее время с подозрительной частотой посещает тренировочную базу и матчи "Челси".

"Я знаю это как факт, что он неоднократно посещал "Стэмфорд Бридж" в этом году. Он нравится Антонио Конте, который был его тренером в "Ювентусе" до 34 лет. Именно с помощью него Конте захочет заменить Холланда", — сообщил Уилкинс talkSPORT.


Метки Конте, Нью-Йорк Сити, Пирло, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2017 18:00

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  1. billy-talent 05.04.2017 18:46 # billy-talent
    Лучший игрок последних 20 лет.

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  2. reeker 05.04.2017 18:40 # reeker
    Но пенсы хотят сутулого,либо Терри.

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  3. sharan 05.04.2017 18:18 # sharan
    Очередной топовый топчик в челсей подъедет

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  4. staryi-eblan 05.04.2017 18:09 # staryi-eblan
    Все равно Челси будет терять очки

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