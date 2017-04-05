Гвардиола считает Конте "возможно, лучшим тренером в мире"

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сделал комплимент своему коллеге из "Челси" Антонио Конте, назвав итальянца, возможно, лучшим тренером в современном футболе.

Перед первым матчем между "Сити" и "Челси" на "Этихад" Пеп признал, что остался под впечатлением от работы Конте в "Ювентусе". Спустя несколько месяцев восхищение достигло апогея: теперь Гвардиола считает итальянца "возможно, лучшим тренером в мире" прямо сейчас.



"Мое мнение об Антонио Конте таково: он великолепный и, возможно, даже лучший тренер в современном футболе. Его "Ювентус" показывал красивый футбол в чемпионате, где акцент, как правило, делается на игре в обороне".



"Я узнаю много нового, когда наблюдаю за командами Конте - "Ювентусом", сборной Италии и "Челси". Его команды хороши во многих аспектах игры, и мне нравится то, что они пытаются делать на футбольном поле".



"Челси" использует не только контратаки: они хороши в позиционной игре и здорово проводят атаки с передачей на третьего. Думаю, прямо сейчас они являются одной из лучших команд в Европе", - цитирует Гвардиолу Goal.