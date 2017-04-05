Ориги готов к важной роли в "Ливерпуле" на финише сезона

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги заявил, что готов взять на себя важную роль в концовке этого сезона.

В минувшее воскресенье "красные" отпраздновали победу в дерби над "Эвертоном" (3:1), но потеряли с травмой Садио Мане, который теперь рискует уже не сыграть в остатке сезона.



Однако 21-летний Ориги готов прийти на выручку команде в сложный момент. Дивок надеется сыграть важную роль на финишной дистанции, как ему это удалось в концовке прошлой кампании.



"Я готов. Я всегда говорил, что готов быть важным игроком для команды. Я действительно верю в это. Я не просто вариант на будущее, я вариант для настоящего. Я хочу сделать все, чтобы получить место в команде".



"На ряде позиций тренеру есть, из чего выбирать, и это идет только на пользу команде. Команда важнее всего, и мы обязаны сильно завершить сезон. Надеюсь, я смогу сыграть важную роль на отрезке от настоящего момента и до конца сезона".



"Я очень амбициозен и верю в свои качества. Ты должен вкладывать все в свою игру, проявляя себя на поле. Я всегда уважаю решения тренера. Важнее всего — сохранять хладнокровие и наслаждаться своей игрой, играть свою роль и помогать команде".



"Я очень амбициозен, и моя цель — стать лидером в этой команде. Думаю, это очень возможно. Я не успокоюсь до тех пор, пока не достигну своих целей, а когда я их достигну, то поставлю перед собой другие", — цитирует Ориги Liverpool Echo.