Ориги готов к важной роли в "Ливерпуле" на финише сезона

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги заявил, что готов взять на себя важную роль в концовке этого сезона.

В минувшее воскресенье "красные" отпраздновали победу в дерби над "Эвертоном" (3:1), но потеряли с травмой Садио Мане, который теперь рискует уже не сыграть в остатке сезона.

Однако 21-летний Ориги готов прийти на выручку команде в сложный момент. Дивок надеется сыграть важную роль на финишной дистанции, как ему это удалось в концовке прошлой кампании.

"Я готов. Я всегда говорил, что готов быть важным игроком для команды. Я действительно верю в это. Я не просто вариант на будущее, я вариант для настоящего. Я хочу сделать все, чтобы получить место в команде".

"На ряде позиций тренеру есть, из чего выбирать, и это идет только на пользу команде. Команда важнее всего, и мы обязаны сильно завершить сезон. Надеюсь, я смогу сыграть важную роль на отрезке от настоящего момента и до конца сезона".

"Я очень амбициозен и верю в свои качества. Ты должен вкладывать все в свою игру, проявляя себя на поле. Я всегда уважаю решения тренера. Важнее всего — сохранять хладнокровие и наслаждаться своей игрой, играть свою роль и помогать команде".

"Я очень амбициозен, и моя цель — стать лидером в этой команде. Думаю, это очень возможно. Я не успокоюсь до тех пор, пока не достигну своих целей, а когда я их достигну, то поставлю перед собой другие", — цитирует Ориги Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2017 16:00

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  1. gerrard08 05.04.2017 16:49 # gerrard08
    Мдаа и тут полили мюшных с их марсиалем.

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  2. chr1s8rown 05.04.2017 16:42 # chr1s8rown
    уничтожте борнмут за тот обидное поражение . Пусть середнякам станет страшно , что значить встать на пути великого клуба

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  3. pistolero-lfc 05.04.2017 16:10 # pistolero-lfc
    Марсиаль Марсиаль какой счёт

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  4. paul-shark 05.04.2017 16:08 # paul-shark
    Топарь вырастет.

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  5. mutruefan1989 05.04.2017 16:07 # mutruefan1989
    Без Мане обосрутся и возьмут лишь 10 очков из 24-х.

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