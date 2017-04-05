Конте: "Второе место не будет катастрофой для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что для "Тоттенхэма" не будет катастрофой поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В минувшие выходные "шпоры" сумели сократить свое отставание от лидеров Премьер-Лиги до семи очков. Поскольку сегодня "Челси" принимает на своем поле "Манчестер Сити", подопечные Маурисио Почеттино рассчитывают еще ближе подобраться к "синим".



Аргентинский рулевой "шпор" продолжает уверять, что его команда претендует на чемпионский титул, однако Конте не удивится, если "Тоттенхэм" повалится в остатке сезона и будет довольствоваться вторым местом.



"Разница между "Челси" и "Тоттенхэмом" такова: если "Челси" упустит титул, это будет катастрофа; если "Тоттенхэм" проиграет титул, для них никакой катастрофы не произойдет. Они все равно смогут найти множество причин, чтобы назвать этот сезон удачным", - цитирует Конте Evening Standard.