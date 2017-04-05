Конте: "Второе место не будет катастрофой для "Тоттенхэма"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что для "Тоттенхэма" не будет катастрофой поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
В минувшие выходные "шпоры" сумели сократить свое отставание от лидеров Премьер-Лиги до семи очков. Поскольку сегодня "Челси" принимает на своем поле "Манчестер Сити", подопечные Маурисио Почеттино рассчитывают еще ближе подобраться к "синим".
Аргентинский рулевой "шпор" продолжает уверять, что его команда претендует на чемпионский титул, однако Конте не удивится, если "Тоттенхэм" повалится в остатке сезона и будет довольствоваться вторым местом.
"Разница между "Челси" и "Тоттенхэмом" такова: если "Челси" упустит титул, это будет катастрофа; если "Тоттенхэм" проиграет титул, для них никакой катастрофы не произойдет. Они все равно смогут найти множество причин, чтобы назвать этот сезон удачным", - цитирует Конте Evening Standard.
05.04.2017 15:00
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чемпиком должен стать Ливерпуль
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Нормально поссал на Тоттенхэм.Если бы мне сказали пару лет назад,что главным конкурентом Челси в борьбе за чемпик будет Тоттенхэм,то я бы ахуел.Сказали бы мне об этом лет 10 назад,то я бы ахуел ещё больше.
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в каждом из нас рано или поздно просыпается Моур
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Конье уже боится, правда наврядли упустит титул
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Удачи
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