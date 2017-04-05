Конте: "Второе место не будет катастрофой для "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что для "Тоттенхэма" не будет катастрофой поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В минувшие выходные "шпоры" сумели сократить свое отставание от лидеров Премьер-Лиги до семи очков. Поскольку сегодня "Челси" принимает на своем поле "Манчестер Сити", подопечные Маурисио Почеттино рассчитывают еще ближе подобраться к "синим".

Аргентинский рулевой "шпор" продолжает уверять, что его команда претендует на чемпионский титул, однако Конте не удивится, если "Тоттенхэм" повалится в остатке сезона и будет довольствоваться вторым местом.

"Разница между "Челси" и "Тоттенхэмом" такова: если "Челси" упустит титул, это будет катастрофа; если "Тоттенхэм" проиграет титул, для них никакой катастрофы не произойдет. Они все равно смогут найти множество причин, чтобы назвать этот сезон удачным", - цитирует Конте Evening Standard.



Метки Конте, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.04.2017 15:00

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  1. chr1s8rown 05.04.2017 16:37 # chr1s8rown
    чемпиком должен стать Ливерпуль

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  2. reeker 05.04.2017 15:48 # reeker
    Нормально поссал на Тоттенхэм.Если бы мне сказали пару лет назад,что главным конкурентом Челси в борьбе за чемпик будет Тоттенхэм,то я бы ахуел.Сказали бы мне об этом лет 10 назад,то я бы ахуел ещё больше.

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  3. selfish 05.04.2017 15:24 # selfish
    в каждом из нас рано или поздно просыпается Моур

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  4. redredred 05.04.2017 15:20 # redredred
    Конье уже боится, правда наврядли упустит титул

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  5. barstreetboy 05.04.2017 15:11 # barstreetboy
    Удачи

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