Моуриньо рассказал, как управляет телом Шоу

Люк Шоу и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что принимал абсолютно каждое решение за Люка Шоу во время вечернего матча против "Эвертона" накануне.

Накануне 21-летний Шоу, наконец, появился перед публикой "Олд Траффорд", выскочив на замену за полчаса до окончания игры с "ирисками". Это событие произошло на фоне сообщений, что за день до матча Люк принес извинения Моуриньо за свое непрофессиональное отношение к тренировкам.

Тем не менее, после поединка, завершившегося вничью 1:1, португалец вновь накинулся с критикой на игрока. По словам Жозе, ему пришлось принимать абсолютно каждое решение за Шоу на футбольном поле.

"Я могу поделиться с вами своими мыслями, потому что уже высказал их ему. Люк действительно провел хороший отрезок, но его телом управлял мой мозг. Он действовал на ближней ко мне бровке, и я принимаю абсолютно каждое решение за него".

"Я советовал ему, когда вступить в отбор, когда включиться в прессинг и так далее. На уровне Премьер-Лиги от игроков требуются фантастические физические кондиции, но Люк не может выходить на поле без моего понимания футбола".

"Он должен читать игру и думать на футбольном поле. Он должен ускорить этот процесс, поскольку в 21 год уже поздновато перестраиваться. Справедливости ради, он внес приличный вклад в нашу игру и позволил команде прибавить по ходу матчу", - цитирует Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 05.04.2017 14:00

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  1. mdfjvnlabngmlas 05.04.2017 14:23 # mdfjvnlabngmlas
    ну и чмо.

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  2. udaff 05.04.2017 14:20 # udaff
    Мог бы на публику этого не говорить. Некрасиво выходит.

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  3. seed 05.04.2017 14:12 # seed
    Что? Тренер стоял у бровки и подсказывал 21-но летнему игроку сборной своей страны когда куда бежать и что делать? Что это за бред вообще? А до тебя он как играл по-твоему? Тоже по подсказкам? А Рохо ты не думал подсказывать, или с ним всё нормально и он играет согласно твоему пониманию футбола? Или ты ему свои мысли через бананы передаёшь?

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  4. billy-milligan 05.04.2017 14:09 # billy-milligan
    Короче обосанный возомнил себя властелином мира, и Шоу типо у него в рабстве и должен терпеть все унижения.
    Парень должен поскорее уходить из этой помойки еще все впереди у него

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  5. reeker 05.04.2017 14:08 # reeker
    Поехавший.

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  6. selfish 05.04.2017 14:05 # selfish
    перемудрил, но сойдет, ждем в следующем матче

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