Моуриньо рассказал, как управляет телом Шоу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что принимал абсолютно каждое решение за Люка Шоу во время вечернего матча против "Эвертона" накануне.

Накануне 21-летний Шоу, наконец, появился перед публикой "Олд Траффорд", выскочив на замену за полчаса до окончания игры с "ирисками". Это событие произошло на фоне сообщений, что за день до матча Люк принес извинения Моуриньо за свое непрофессиональное отношение к тренировкам.



Тем не менее, после поединка, завершившегося вничью 1:1, португалец вновь накинулся с критикой на игрока. По словам Жозе, ему пришлось принимать абсолютно каждое решение за Шоу на футбольном поле.



"Я могу поделиться с вами своими мыслями, потому что уже высказал их ему. Люк действительно провел хороший отрезок, но его телом управлял мой мозг. Он действовал на ближней ко мне бровке, и я принимаю абсолютно каждое решение за него".



"Я советовал ему, когда вступить в отбор, когда включиться в прессинг и так далее. На уровне Премьер-Лиги от игроков требуются фантастические физические кондиции, но Люк не может выходить на поле без моего понимания футбола".



"Он должен читать игру и думать на футбольном поле. Он должен ускорить этот процесс, поскольку в 21 год уже поздновато перестраиваться. Справедливости ради, он внес приличный вклад в нашу игру и позволил команде прибавить по ходу матчу", - цитирует Моуриньо ESPN.