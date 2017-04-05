Моуриньо рассказал, как управляет телом Шоу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что принимал абсолютно каждое решение за Люка Шоу во время вечернего матча против "Эвертона" накануне.
Накануне 21-летний Шоу, наконец, появился перед публикой "Олд Траффорд", выскочив на замену за полчаса до окончания игры с "ирисками". Это событие произошло на фоне сообщений, что за день до матча Люк принес извинения Моуриньо за свое непрофессиональное отношение к тренировкам.
Тем не менее, после поединка, завершившегося вничью 1:1, португалец вновь накинулся с критикой на игрока. По словам Жозе, ему пришлось принимать абсолютно каждое решение за Шоу на футбольном поле.
"Я могу поделиться с вами своими мыслями, потому что уже высказал их ему. Люк действительно провел хороший отрезок, но его телом управлял мой мозг. Он действовал на ближней ко мне бровке, и я принимаю абсолютно каждое решение за него".
"Я советовал ему, когда вступить в отбор, когда включиться в прессинг и так далее. На уровне Премьер-Лиги от игроков требуются фантастические физические кондиции, но Люк не может выходить на поле без моего понимания футбола".
"Он должен читать игру и думать на футбольном поле. Он должен ускорить этот процесс, поскольку в 21 год уже поздновато перестраиваться. Справедливости ради, он внес приличный вклад в нашу игру и позволил команде прибавить по ходу матчу", - цитирует Моуриньо ESPN.
05.04.2017 14:00
Просмотров: 1028
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну и чмо.
(ответить)
Мог бы на публику этого не говорить. Некрасиво выходит.
(ответить)
Что? Тренер стоял у бровки и подсказывал 21-но летнему игроку сборной своей страны когда куда бежать и что делать? Что это за бред вообще? А до тебя он как играл по-твоему? Тоже по подсказкам? А Рохо ты не думал подсказывать, или с ним всё нормально и он играет согласно твоему пониманию футбола? Или ты ему свои мысли через бананы передаёшь?
(ответить)
Короче обосанный возомнил себя властелином мира, и Шоу типо у него в рабстве и должен терпеть все унижения.
Парень должен поскорее уходить из этой помойки еще все впереди у него
(ответить)
Поехавший.
(ответить)
перемудрил, но сойдет, ждем в следующем матче
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий