"Челси" — "Манчестер Сити". Накануне

После того, как "Челси" неожиданно проиграл дома "Кристал Пэлас", появился шанс на восстановление чемпионской интриги в Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" вряд ли сможет воспользоваться осечкой команды Конте, но именно от "горожан" зависит сейчас — уменьшится ли еще отрыв "Челси" от группы преследователей.

"Челси" тоже не безгрешен, особенно, если играет против мотивированного аутсайдера, научившегося обороняться и поймавшего кураж. Уэйн Хеннесси на один день стал Львом Яшиным, оборона "орлов" с приходом Мамаду Сако практически не пропускает, а Уилфрид Заха и Кристиан Бентеке почуяли на "Стэмфорд Бридж" русский дух и огорчили еще как минимум одного русского после своих подвигов на неделе сборных.



Впрочем, при всем при этом "Челси" был не так уж плох, и это поражение нужно отнести к категории тех, где свою руку в итоговый расклад приложила Госпожа Фортуна. "Синие" создали достаточное количество моментов, чтобы как минимум не проиграть, чаще попадали в створ, чем били мимо, но соперник наотрез отказывался пропускать, как только вышел вперед и испортил статистику Фабрегасу, чьи голы ранее гарантировали "Челси" и "Арсеналу" как минимум ничью.



Сейчас отрыв "Челси" от ближайшего преследователя — "Тоттенхэма", сократился до семи очков, а "Манчестер Сити" "синие" опережают на девять зачетных пунктов. Фактически, "Сити" будет играть не только за себя, но и за всю группу преследования, понимая, что у них самих шансов на чемпионский титул не прибавится даже в случае победы, потому как есть еще и "Ливерпуль", уже сыгравший со всеми командами из топ-7 и готовый накатить на финиш.



У "Челси" впереди еще два сложных выезда, где команда Конте точно может потерять очки — в гости к "Манчестер Юнайтед" и "Эвертону". Теоретически непросто будет и на "Хоторнс", потому, если разрыв между "шпорами" и "синими" сократится до четырех-пяти очков, интрига действительно оживет, в особенности, если "Тоттенхэм" не будет терять очки по своей старой привычке.



И все же, настоящего повода для беспокойства у болельщиков "Челси" нет — осечка с "Кристал Пэлас" была рабочим моментом, и в том матче при столь вдохновенной игре "орлов", обыграть их не смог бы никто. По игре "Челси" был неплох, а так как дважды кряду Конте не проигрывает, а "Манчестер Сити" совсем не безгрешен в обороне, "синие" должны успокоить публику очередной победой или хотя бы не проиграть.



Слова



Антонио Конте о чемпионской гонке: "Мы пытаемся изменить ситуацию. Я думаю, разница между "Челси" и "Тоттенхэмом" сейчас в том, что если мы останемся на вершине и выиграем — это будет нормально, а вот если "шпоры" смогут выиграть титул — это будет что-то невероятное, но если они не смогут нас догнать — это не катастрофа. Не беда — потому что у них будет немало поводов, чтобы назвать свой сезон хорошим".



"Но, повторяю, "Челси" были аутсайдерами в чемпионской гонке на старте сезона, а теперь мы наверху и хотим сохранить эту позицию. Есть еще 27 очков, которые мы можем набрать, так что все может случиться в этом чемпионате. Нам нужно 21 очко, чтобы выиграть титул — такова математика, но я думаю, что мы находимся в хорошем положении. На позиции, на которой "Челси" никто не видел на старте сезона. Кто бы ни выиграл в итоге титул — это будет команда, заслуживающая этого".



О поражении от "Кристал Пэлас": "После поражения невозможно успокоиться. Мне было важно понять причины поражения и понятьН что мы можем сделать. Я не был счастлив, наблюдая за игрой, потому что мы не заслуживали поражения, но это футбол. Мы выдали хорошую игру с самоотдачей и концентрацией, но проиграли. Мы должны принять этот результат — это был не наш день".



Пеп Гвардиола о преимуществе "Челси", не играющего в еврокубках: "В моем случае я должен был выиграть требл и изменить английский футбол, потому вы понимаете — ожидания были довольно высоки. Я знал, что "Челси" проведет хороший сезон — они купили качественных игроков, и хоть на старте у них были проблемы, они хорошо отреагировали на них. Если у вас есть целая неделя для работы на тренировках, это большое преимущество".



О Конте: "он отличный менеджер, один из самых лучших. Я многому научился у его "Ювентуса", и когда он принял сборную Италии, я восхищался тем, как он поставил красивую игру команде с оборонительной культурой".



О поражении от "Челси" в первом круге: "Я просматривал игру несколько раз и поверьте — мы были лучше. Мы вели в счете, упустили несколько невероятных шансов, но проиграли, а последовавшие удаления во многом повлияли на наши дальнейшие выступления — мы должны были играть против "Лестера" без двух ведущих игроков, проиграли и вскоре уже отставали от "Челси" на 10 очков".



Интересные факты



— "Челси" не проигрывал дома "Манчестер Сити" дважды кряду с декабря 1983 года;

— Пеп Гвардиола никогда ранее не проигрывал два матча против одного оппонента в сезоне;

— после серии из восьми побед кряду между 2005 и 2009 годами, "Челси" выиграл всего пять из последующих 15 матчей против "Сити" при трех ничьих и семи поражениях;

— в последних пяти матчах чемпионата между этими командами было показано четыре красные карточки, причем три — игрокам "Сити";

— Серхио Агуэро в прошлом сезоне отметился хет-триком на "Стэмфорд Бридж", когда "Сити" выиграл 0:3 и стал всего лишь третьим игроком в истории Премьер-Лиги, забивавшим три мяча в одной матче на поле "Челси" в ворота "синих" — после Нванкво Кану (октябрь 1999) и Робина Ван Перси (октябрь 2011);

— Серхио Агуэро забил шесть мячей в ворота "Челси" и четыре из них — на "Стэмфорд Бридж";

— Антонио Конте не проигрывал два матча кряду как тренер с ноября 2009 года, когда руководил "Аталантой";

— "Челси" не проигрывал дважды кряду на "Стэмфорд Бридж" с ноября 2011 года, когда командой руководил Андре Виллаш-Боаш;

— "Манчестер Сити" проиграл в Лондоне всего один матч из шести последних;

— Кевин Де Брюйне отдал 13 голевых передач в матчах всех соревнований этого сезона — на одну больше, чем за весь прошлый чемпионат;

— в 11 последних матчах лиги у "Челси" всего два "сухих" матча, тогда как в предыдущих 12 было 10;

-"Челси" забивал в 24-х из 25 домашних матчей чемпионата с тех пор, как был уволен Моуриньо, единственное исключение — поражение от "Сити" 0:3 12 месяцев назад;

— все пять поражений "Челси" в этом сезоне случились в Лондоне — в чемпионате и Кубке Лиги;

— следующий гол Диего Косты может стать для него 50-м в Премьер-Лиге;

— "Сити" не проигрывает уже восемь матчей — это самая длинная беспроигрышная серия Гвардиолы в Премьер-Лиге, но половина этих матчей закончились вничью.



Кадровая ситуация



У "Челси" есть только одна кадровая проблема — не сможет сыграть правый вингбек Виктор Мозес, получивший повреждение пальца на ноге. Заменить его готов Педро, что он уже проделал в игре с "Кристал Пэлас".



У "Манчестер Сити" травмирован Бакари Санья, но Пабло Сабалета полностью готов к игре, к тому же — Гвардиола испробовал на позиции правого защитника Хесуса Наваса и остался доволен увиденным в игре против "Арсенала". Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус — в списке потерь на длительное время.



Тактика



Для "Челси" в этом матче ничья не будет катастрофой, но идеальным вариантом станет победа, так как потеря двух очков также приведет к значительному сокращению гандикапа. Конте редко вносит изменения в состав, который выигрывает, но сейчас у него по причине травмы отсутствует Мозес и Педро выполняет его работу, сместившись с позиции правого вингера ниже.



В последнее время регулярно играл Фабрегас, но в этом матче он может потерять место в основное по причине того, что Конте нужны игроки, активно отрабатывающие в обороне. В центре поля он, наверняка, сделает ставку на связку Канте и Матича, а вот в полузащите может использовать Виллиана, так как Педро в матче с "Манчестер Сити" не сможет закрывать весь фланг.



Возможен вариант с использованием на позиции правого латераля Аспиликуэты, но вряд ли Конте захочет разбивать тройку защитников ради того, чтобы использовать на фланге испанца. "Манчестер Сити" на самом деле не та уж опасен на флангах, и Педро вполне может справиться с работой латераля, в особенности, если ему будет помогать Аспиликуэта, а на атаку будет работать Виллиан.



У "Манчестер Сити" традиционно есть проблемы на флангах обороны — Гвардиола уже полным ходом ищет игроков на оба фланга, но этот сезон вынужден доезжать с нынешними кадрами. Справа он уже пробовал и Фернандиньо и Наваса, но бразилец ему нужнее в центре поля, а вот испанец может быть уместен на позиции правого защитника в матче, где "Сити" собирается больше атаковать, но не сейчас, когда нужно подумать об обороне.



Потому, наверняка, справа сыграет Сабалета, а вот слева может возникнуть Коларов, так как Клиши откровенно провалил игру против своего бывшего клуба "Арсенала". К тому же Коларов может пригодиться при стандартных положениях — Гвардиола, конечно, видит в нем больше левого центрального защитника при схеме с тремя защитниками, но вряд ли серб сыграет хуже Клиши на своей родной позиции.



Ориентировочные составы



"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Педро, Канте, Матич, Алонсо — Виллиан, Коста, Азар



"Манчестер Сити": Кабальеро — Сабалета, Отаменди, Стоунc, Коларов — Фернандиньо — Стерлинг, Де Брюйне, Силmва, Сане — Агуэро



Прогноз



"Челси" оступился, но это не тот случай, когда стоит ожидать какой-то неудачной серии — команда Конте умеет правильно реагировать на поражения, а "Манчестер Сити" не выглядит соперником, который способен обыграть мотивированного лидера. "Горожанам" не хватает баланса и надежности у своих ворот, чтобы побеждать таких противников. Предположим, что "Челси" не проиграет, а скорее всего — выиграет и снова снимет вопрос об интриге в чемпионской гонке.



