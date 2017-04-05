Венгер не считает, что "Арсеналу" нужны большие перемены

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что не планирует больших изменений в команде, если продлит свой контракт.

Совсем недавно английская пресса утверждала, что Венгер хочет продлить свой истекающий контракт, чтобы устроить настоящую перестройку перед передачей команды своему преемнику через пару лет.

На это же намекнул исполнительный директор "канониров" Иван Газидис, заявив на прошлой неделе, что непопадание в топ-4 Премьер-Лиги должно стать "катализатором перемен". Однако Венгер не видит смысла тратить деньги и силы на "поверхностные" вещи.

"Считаю ли я, что "Арсенал" нуждается в больших переменах? Сегодня в футболе очень, очень, очень много разговоров. Но в конце концов хорошие игроки на поле — это важнее, чем что-либо еще".

"В данный момент у вас много денег, и вы тратите большую их часть на то, что является поверхностным, а не по-настоящему важным. Что важно, так это футбольная команда на футбольном поле, которая играет в хороший футбол. Остальное — это слова: мы можем дебатировать, разговаривать и устраивать форумы".

"Английский футбол много инвестирует в инфраструктуры, создает много рабочих мест, но в конце концов ты должен видеть, что определяющим является мастерство игрока на футбольном поле. Все решает парень, который сражается и достаточно силен для борьбы. Давайте на этом и сосредоточимся".

"Мне нравится игра, ее сложность. С остальными вещами я готов мириться. Подобного рода разговоры (о необходимости больших изменений) — это поверхностные вещи, которые ничуть не добавляет игре красоты", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 05.04.2017 13:28 # frisby
    как вчера сказал Горюнов в "Английском акценте": Вся Англия смеётся над Арсеналом и его болельщиками. Венгер продолжай. 4 место = трофей.

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  2. selfish 05.04.2017 12:43 # selfish
    Удачи

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  3. daikirai 05.04.2017 12:41 # daikirai
    Венгер - это такой медведев АПЛского розлива

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  4. ruschelsea 05.04.2017 12:39 # ruschelsea
    4-е место, вcoc в 1/8 ЛЧ (не зависимо от соперника), наличие в основном составе таких днищ как: балерина, кошельны, монреаль, коклен, джаки, айуоби, аоч, уолкота, жиру, уэлбека, озила...
    И в правду перемены не нужны, молодец венгре.

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  5. fc-oil 05.04.2017 12:28 # fc-oil
    Венгер: "Вы держитесь там, всего доброго, хорошего настроения и здоровья"

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  6. parlor3 05.04.2017 12:21 # parlor3
    млять это просто писец, даже 6-ое место походу не заставит этого упрямого сумасшедшего гнуть свою линию дальше, ну хоть будет рдовоть одно, 8-ой раз подряд в 1/8 мы не вылетим.

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  7. udaff 05.04.2017 12:17 # udaff
    Жесть.

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  8. edgarkuznetsov 05.04.2017 12:16 # edgarkuznetsov
    Конечно не нужны,6 место самое то,это же рядом выше самого Эвертона

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  9. fuckyeah 05.04.2017 12:13 # fuckyeah
    Крч глотайте дальше анонирыПользователь получил предупреждение

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  10. emeraldwarden 05.04.2017 12:11 # emeraldwarden
    Так он же говорит что не нужны перемены, не связанные с покупкой игроков

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  11. shamrock 05.04.2017 12:04 # shamrock
    Искренне сочувствую болелам Арсенала, без какого-либо троллинга

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