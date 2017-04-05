Венгер не считает, что "Арсеналу" нужны большие перемены

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что не планирует больших изменений в команде, если продлит свой контракт.

Совсем недавно английская пресса утверждала, что Венгер хочет продлить свой истекающий контракт, чтобы устроить настоящую перестройку перед передачей команды своему преемнику через пару лет.



На это же намекнул исполнительный директор "канониров" Иван Газидис, заявив на прошлой неделе, что непопадание в топ-4 Премьер-Лиги должно стать "катализатором перемен". Однако Венгер не видит смысла тратить деньги и силы на "поверхностные" вещи.



"Считаю ли я, что "Арсенал" нуждается в больших переменах? Сегодня в футболе очень, очень, очень много разговоров. Но в конце концов хорошие игроки на поле — это важнее, чем что-либо еще".



"В данный момент у вас много денег, и вы тратите большую их часть на то, что является поверхностным, а не по-настоящему важным. Что важно, так это футбольная команда на футбольном поле, которая играет в хороший футбол. Остальное — это слова: мы можем дебатировать, разговаривать и устраивать форумы".



"Английский футбол много инвестирует в инфраструктуры, создает много рабочих мест, но в конце концов ты должен видеть, что определяющим является мастерство игрока на футбольном поле. Все решает парень, который сражается и достаточно силен для борьбы. Давайте на этом и сосредоточимся".



"Мне нравится игра, ее сложность. С остальными вещами я готов мириться. Подобного рода разговоры (о необходимости больших изменений) — это поверхностные вещи, которые ничуть не добавляет игре красоты", — цитирует Венгера Daily Mirror.