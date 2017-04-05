31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

Манчестер Сити — Челси В среду 5 апреля шестью поединками завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ХАЛЛ — МИДЛСБРО 21:45

Когда в январе Марку Силва брался за работу с "Халлом", "тигры" выглядели безнадежно и находились в шести очках позади "Мидлсбро" — теперь они опережают своего сегодняшнего соперника уже на четыре балла, а в случае победы в очном противостоянии могут покинуть зону вылета. На протяжении большей части сезона положение "речников" казалось относительно безопасным, но дефицит голов и креативности все-таки привел их к краю пропасти. "Боро" не выиграл ни одного из 12 последних матчей Премьер-Лиги. Все семь последних встреч этих соперников в рамках чемпионата завершались победой той команды, которая выступала в роли хозяев.

Защитник "Халла" Омар Элабделлауи пропустит второй матч кряду из-за травмы спины. Том Хаддлстоун все еще дисквалифицирован. Эвандро решил проблемы с икроножной мышцей.

Минимум пару матчей после сотрясения пропустит защитник "Мидлсбро" Фабио Да Сильва. Калум Чемберс и Джордж Френд по-прежнему вне игры.

АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 21:45 Онлайн-трансляция

В этом дерби оба тренера будут сражаться за свое будущее. И Арсен Венгер, и Славен Билич чувствуют себя весьма неустойчиво из-за неудач последних недель — "Арсенал" набрал только четыре очка из 18, а "Вест Хэм" потерпел четыре поражения кряду, последний раз побеждая еще 4 февраля. В 17 последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "канониры" уступили лишь однажды, выиграв 13 раз.

Лазарет "Арсенала" пополнили Давид Оспина и Лоран Косьелни. Однако Пер Мертезакер, Алекс Окслейд-Чемберлен и Аарон Рэмси имеют шансы вернуться в строй.

Свой первый матч с ноября может сыграть нападающий "Вест Хэма" Диафра Сако. Мичейл Антонио также восстановился после своей травмы, Аарон Крессуэлл — пока нет.

СУОНСИ — ТОТТЕНХЭМ 21:45 Онлайн-трансляция

Сократив отставание от лидирующего "Челси" до семи очков, "Тоттенхэм" не имеет права безответственно отнестись к выезду в Уэльс. Если "шпоры" действительно желают сохранить интригу в чемпионской гонке и не быть настигнутыми преследователями, то должны вырывать три очка против ведущего борьбу за выживание "Суонси". Статистика на стороне гостей — в эру Премьер-Лиги "лебеди" еще никогда не обыгрывали "Тоттенхэм" (две ничьи, девять поражений).

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте находится под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Уэйн Рутледж, пропустивший последний матч по семейным обстоятельствам, снова в обойме.

Остаток сезона с травмой лодыжки пропустит полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс. Состояние Виктора Ваньямы предстоит оценить докторам. Данни Роуз, Эрик Ламела и Харри Кейн все еще в лазарете.

САУТГЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45

"Кристал Пэлас" набрал устрашающий ход, к трем кряду победам без единого пропущенного мяча приплюсовав триумф в гостях у "Челси" в минувший уикенд. В среду "орлы" постараются продлить эту серию на "Сент Мэри", где "Саутгемптон" заработал только четыре очка в пяти последних матчах и забил только 14 голов за весь сезон. В рамках Премьер-Лиги "Пэлас" еще никогда не побеждал в гостях у "Саутгемптона" — одна ничья и шесть поражений.

Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбиадини еще не залечил пах. Зато восстановился после травмы и готов дебютировать за свой новый клуб Мартин Касерес.

"Пэлас" вынужден обходиться без Скотта Данна, Джеймса Томкинса и Патрика Ван Анхольта, но Лоик Реми уже возобновил тренировки и, возможно, будет готов сыграть.

ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 22:00 Онлайн-трансляция

Для "Ливерпуля" наступает решающий момент сезона — подопечные Юргена Клоппа хоть и занимают третье место, но оказались в крайне неблагоприятной ситуации, потеряв с травмами Джордана Хендерсона, Адама Лаллану и Садио Мане одновременно. Матч против "Борнмута" покажет, справятся ли "красные" с такого рода проблемами. Победа "вишенок" в декабре со счетом 4:3 стала их первой в 10 последних встречах с "Ливерпулем".

В отсутствие Мане место на острие атак "Ливерпуля" готов занять Дивок Ориги. Даниэль Старридж уже вовсю тренируется и может сыграть.

Травма Эндрю Сурмана позволит полузащитнику Джеку Уилширу вернуться в стартовый состав "Борнмута". Тайрон Мингс все еще дисквалифицирован.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Онлайн-трансляция

Пять лет назад в эту самую неделю "Манчестер Сити" находился в восьми очках позади "Манчестер Юнайтед", возглавлявшего Премьер-Лигу. Чем закончился тот сезон, все хорошо помнят. Неожиданно споткнувшись о "Кристал Пэлас", "Челси" будет полон мотивации зарубить на корю появившиеся разговоры о том, что интрига в гонке может вспыхнуть с новой силой. Для "горожан" это будет последний шанс если не вмешаться в борьбу за титул, то создать видимость этого. В 19 последних выездах на "Стэмфорд Бридж" "Сити" одержал всего две победы — в том числе 0:3 год назад.

"Челси" устроит фитнес-тест для вингера Виктора Мосеса. У пары других игроков есть небольшие болячки.

"Сити" все еще не может рассчитывать на Бакари Санья, но теперь выздоровел Пабло Сабалета и готов вытеснить Хесуса Наваса с позиции правого защитника. Габриэль Жезус приступил к легким тренировкам.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 05.04.2017 11:44 # kipeloff89
    Сегодня Пепушка покажет итальянскому психу как нужно играть. Отомстит за отскок в первом круге. Ненавижу петуханов-тренеров которое бомбят на бровке и каждому голу радуются как будто победе в лч

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  2. narcot 05.04.2017 11:38 # narcot
    будет изи для лысого

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  3. chelsealondon 05.04.2017 11:38 # chelsealondon
    Победа хозяев, ну кроме ггеев...

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  4. ruschelsea 05.04.2017 11:36 # ruschelsea
    Калониры перед матчем здесь пока, после матча спрячутся под шконарь опять.

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  5. reeker 05.04.2017 11:28 # reeker
    Что-то сегодня хорошее предчувствие,видимо изи винка будет.

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  6. rap-woiska 05.04.2017 11:27 # rap-woiska
    челсей либо ничка 1-1 либо победа 2-1
    Лфц борнмут наказывает на изи 4-3
    Сосенал с сосен Сенгером 1-2 отлетает от ВХ
    Сотон сосирует болт Захи и Бентеча с Сакфо

    Петунхэм на характере вырывает победу у лебл*дей 1-2,Сига накажет разок
    Халл Мидлсбро -битва двух параш по типу вчерашнего скама -ожидаемая ничка 0-0 1-1
    ставьте хаты

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  7. reeker 05.04.2017 11:26 # reeker
    Обоссым лысого как обычно.

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  8. caxar 05.04.2017 11:25 # caxar
    Старриджу пора затащить

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  9. gunars 05.04.2017 11:25 # gunars
    Победа гостей, кроме ВХ конечно!

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  10. mancityman 05.04.2017 11:25 # mancityman
    Сегодня дадим на ротан пинсам на изи вообще

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  11. gunars 05.04.2017 11:24 # gunars
    гпенсы сос*ут

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  12. contrario 05.04.2017 11:22 # contrario
    хм, Ливерпуль наконец-то играет с топом

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  13. lauda 05.04.2017 11:21 # lauda
    Ничья казахов, победа ЛФК и Клопп включается в борьбу за титул

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  14. largo-winch 05.04.2017 11:20 # largo-winch
    Победы команд с буквой Л в названии.

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  15. baurlfc78 05.04.2017 11:20 # baurlfc78
    Челси МС - 1:2 или 1:3 или 0:2
    Ливерпуль Бормут 3:0 или 4:1

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  16. j-silver 05.04.2017 11:20 # j-silver
    да. это все один усатый белорус

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  17. alcoholnarco 05.04.2017 11:17 # alcoholnarco
    Челси всрет Сити. Расстроится и упустит чемпионство. Только не скриньте, плиз.

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  18. nsarcozy 05.04.2017 11:17 # nsarcozy
    05.04.2017 06:44 # удалить
    nsarcozy

    Короче помню, канава кукарекал, мол пох на то, что сливаем очки со всякими командами, а это был тур 15-18. Мол в будущем они эти очки доберут.
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) от 04.04.2017 22:25

    Источник: http://fapl.ru/posts/54120/?c=1#c6328691


    ВХЮ может сегодня доставить неприятностей. Снодграсс должен уже показать на что способен

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  19. tjk4 05.04.2017 11:11 # tjk4
    победа хозяев кроме арс

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  20. kipeloff89 05.04.2017 11:07 # kipeloff89
    Победы гостей на классе. Это если адекватно

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