31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду 5 апреля шестью поединками завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ХАЛЛ — МИДЛСБРО 21:45



Когда в январе Марку Силва брался за работу с "Халлом", "тигры" выглядели безнадежно и находились в шести очках позади "Мидлсбро" — теперь они опережают своего сегодняшнего соперника уже на четыре балла, а в случае победы в очном противостоянии могут покинуть зону вылета. На протяжении большей части сезона положение "речников" казалось относительно безопасным, но дефицит голов и креативности все-таки привел их к краю пропасти. "Боро" не выиграл ни одного из 12 последних матчей Премьер-Лиги. Все семь последних встреч этих соперников в рамках чемпионата завершались победой той команды, которая выступала в роли хозяев.



Защитник "Халла" Омар Элабделлауи пропустит второй матч кряду из-за травмы спины. Том Хаддлстоун все еще дисквалифицирован. Эвандро решил проблемы с икроножной мышцей.



Минимум пару матчей после сотрясения пропустит защитник "Мидлсбро" Фабио Да Сильва. Калум Чемберс и Джордж Френд по-прежнему вне игры.



АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 21:45 Онлайн-трансляция



В этом дерби оба тренера будут сражаться за свое будущее. И Арсен Венгер, и Славен Билич чувствуют себя весьма неустойчиво из-за неудач последних недель — "Арсенал" набрал только четыре очка из 18, а "Вест Хэм" потерпел четыре поражения кряду, последний раз побеждая еще 4 февраля. В 17 последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "канониры" уступили лишь однажды, выиграв 13 раз.



Лазарет "Арсенала" пополнили Давид Оспина и Лоран Косьелни. Однако Пер Мертезакер, Алекс Окслейд-Чемберлен и Аарон Рэмси имеют шансы вернуться в строй.



Свой первый матч с ноября может сыграть нападающий "Вест Хэма" Диафра Сако. Мичейл Антонио также восстановился после своей травмы, Аарон Крессуэлл — пока нет.



СУОНСИ — ТОТТЕНХЭМ 21:45 Онлайн-трансляция



Сократив отставание от лидирующего "Челси" до семи очков, "Тоттенхэм" не имеет права безответственно отнестись к выезду в Уэльс. Если "шпоры" действительно желают сохранить интригу в чемпионской гонке и не быть настигнутыми преследователями, то должны вырывать три очка против ведущего борьбу за выживание "Суонси". Статистика на стороне гостей — в эру Премьер-Лиги "лебеди" еще никогда не обыгрывали "Тоттенхэм" (две ничьи, девять поражений).



Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте находится под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Уэйн Рутледж, пропустивший последний матч по семейным обстоятельствам, снова в обойме.



Остаток сезона с травмой лодыжки пропустит полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс. Состояние Виктора Ваньямы предстоит оценить докторам. Данни Роуз, Эрик Ламела и Харри Кейн все еще в лазарете.



САУТГЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45



"Кристал Пэлас" набрал устрашающий ход, к трем кряду победам без единого пропущенного мяча приплюсовав триумф в гостях у "Челси" в минувший уикенд. В среду "орлы" постараются продлить эту серию на "Сент Мэри", где "Саутгемптон" заработал только четыре очка в пяти последних матчах и забил только 14 голов за весь сезон. В рамках Премьер-Лиги "Пэлас" еще никогда не побеждал в гостях у "Саутгемптона" — одна ничья и шесть поражений.



Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбиадини еще не залечил пах. Зато восстановился после травмы и готов дебютировать за свой новый клуб Мартин Касерес.



"Пэлас" вынужден обходиться без Скотта Данна, Джеймса Томкинса и Патрика Ван Анхольта, но Лоик Реми уже возобновил тренировки и, возможно, будет готов сыграть.



ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 22:00 Онлайн-трансляция



Для "Ливерпуля" наступает решающий момент сезона — подопечные Юргена Клоппа хоть и занимают третье место, но оказались в крайне неблагоприятной ситуации, потеряв с травмами Джордана Хендерсона, Адама Лаллану и Садио Мане одновременно. Матч против "Борнмута" покажет, справятся ли "красные" с такого рода проблемами. Победа "вишенок" в декабре со счетом 4:3 стала их первой в 10 последних встречах с "Ливерпулем".



В отсутствие Мане место на острие атак "Ливерпуля" готов занять Дивок Ориги. Даниэль Старридж уже вовсю тренируется и может сыграть.



Травма Эндрю Сурмана позволит полузащитнику Джеку Уилширу вернуться в стартовый состав "Борнмута". Тайрон Мингс все еще дисквалифицирован.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Онлайн-трансляция



Пять лет назад в эту самую неделю "Манчестер Сити" находился в восьми очках позади "Манчестер Юнайтед", возглавлявшего Премьер-Лигу. Чем закончился тот сезон, все хорошо помнят. Неожиданно споткнувшись о "Кристал Пэлас", "Челси" будет полон мотивации зарубить на корю появившиеся разговоры о том, что интрига в гонке может вспыхнуть с новой силой. Для "горожан" это будет последний шанс если не вмешаться в борьбу за титул, то создать видимость этого. В 19 последних выездах на "Стэмфорд Бридж" "Сити" одержал всего две победы — в том числе 0:3 год назад.



"Челси" устроит фитнес-тест для вингера Виктора Мосеса. У пары других игроков есть небольшие болячки.



"Сити" все еще не может рассчитывать на Бакари Санья, но теперь выздоровел Пабло Сабалета и готов вытеснить Хесуса Наваса с позиции правого защитника. Габриэль Жезус приступил к легким тренировкам.