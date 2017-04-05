Ибрагимович не определился со своим будущим

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович дал понять, что все еще не определился с тем, останется ли в клубе на следующий сезон.

Накануне вечером 35-летний швед в очередной раз доказал свою важность для "красных дьяволов", избавив коллектив Жозе Моуриньо от поражения в концовке домашнего матча против "Эвертона" (1:1). Этот гол стал для Златана 27-м в этом сезоне.



Однако Ибрагимович до сих пор не согласился на продление своего истекающего контракта. Златан рад, что ему удалось посрамить своих критиков, но пока не знает, останется ли в "Юнайтед".



"Я приехал сюда в 35 лет. Каждый думал, что я уже в инвалидном кресле. И что произошло? Лев все еще жив. Я доказал, что слова каждого были ошибкой. Я больше не слушаю разговоры, это больше не веселит меня, потому что мои ненавистники стали моими фанатами".



"Мне 35, будет 36 через пару месяцев, и я доказал, что возраст — это лишь число. Я продолжаю идти вперед и заставляю других смотреться старее, чем я сам".



"Я знаю, что Премьер-Лига упрашивает меня остаться. Когда я переходил сюда, то сказал, что мне нужен один год. По факту мне хватило трех месяцев, чтобы показать, что я хотел".



"То, как я чувствую себя сегодня, я не знаю, буду ли чувствовать себя таким образом в следующем году".



"Важно ли мне попасть в топ-4? Я даже не помню, когда последний раз был вторым — кажется, в "Милане". Ниже этой позиции я никогда не опускался. И мне это не нравится. Это провал".



"Любое место, кроме первого — это провал. Но мы все еще сражаемся за другие трофеи. Мы делаем все возможное и хотим добиться успеха", — сообщил Ибрагимович BT Sport.



"Если бы мне было, что сказать насчет своего будущего, я бы уже сказал. Мы ведем переговоры. У меня нет новостей относительно того, насколько мы далеки или близки. Переговоры все еще идут, поэтому посмотрим. Я открыт. Еще ничего не решено", — добавил Златан MUTV.



Добавим, накануне в прессе появилась информация о том, что Ибрагимович уже согласился на переход в клуб МЛС "ЛА Гэлакси". Однако ESPN стало известно, что шансы на это "50 на 50", и никакой договоренности пока нет.