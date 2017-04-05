Венгер забыл выбрать капитана на второй тайм матча с "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что забыл выбрать капитана на второй тайм воскресного матча против "Манчестер Сити", когда игру из-за травмы закончил защитник Лоран Косьелни.

Напомним, прошедший на "Эмирейтс" матч (2:2) Косьелни начинал в статусе капитана. Однако еще в первом тайме у француза возникли проблемы с ахиллом, и в перерыве Венгер был вынужден заменить его на Габриэля Паулисту.



Поскольку в этот день ни Петра Чеха, ни Пера Мертезакера в заявке не было, то на второй тайм "канониры" вышли без капитана — повязка осталась лежать в раздевалке.



"Я не помню. Это хороший вопрос. Никто не спрашивал меня насчет капитана. Хорошо, что сейчас у меня есть 24 часа, чтобы определиться с этим", — цитирует Венгера Sky Sports.



Отметим, что случившееся является нарушением правил Премьер-Лиги — каждая команда должна обладать капитаном в любой моменты игры. Теперь "Арсеналу" может грозить выговор или даже денежный штраф.