Венгер забыл выбрать капитана на второй тайм матча с "Сити"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что забыл выбрать капитана на второй тайм воскресного матча против "Манчестер Сити", когда игру из-за травмы закончил защитник Лоран Косьелни.
Напомним, прошедший на "Эмирейтс" матч (2:2) Косьелни начинал в статусе капитана. Однако еще в первом тайме у француза возникли проблемы с ахиллом, и в перерыве Венгер был вынужден заменить его на Габриэля Паулисту.
Поскольку в этот день ни Петра Чеха, ни Пера Мертезакера в заявке не было, то на второй тайм "канониры" вышли без капитана — повязка осталась лежать в раздевалке.
"Я не помню. Это хороший вопрос. Никто не спрашивал меня насчет капитана. Хорошо, что сейчас у меня есть 24 часа, чтобы определиться с этим", — цитирует Венгера Sky Sports.
Отметим, что случившееся является нарушением правил Премьер-Лиги — каждая команда должна обладать капитаном в любой моменты игры. Теперь "Арсеналу" может грозить выговор или даже денежный штраф.
05.04.2017 09:00
Просмотров: 2074
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
назначил бы себя кэпом да и все
(ответить)
Венгер редкостный уебан конечно.
(ответить)
Уолкотт кто же ещё =)
(ответить)
девчонки постеснялись взять на себя ответственность и напомнить старику
(ответить)
Никто из игроков не додумался напомнить, не удивлен
(ответить)
учитывая радужность состава Арсенала , капитан мог и на ляжку под трусы одеть эту повязку , фигня какая-то , новость ради новости
(ответить)
снятия 3 очков будет вполне достаточно
(ответить)
Хорошо, что он не забыл выпустить Габриэля, вместо Косьелни!
(ответить)
старость не радость
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий