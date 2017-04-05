Венгер забыл выбрать капитана на второй тайм матча с "Сити"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что забыл выбрать капитана на второй тайм воскресного матча против "Манчестер Сити", когда игру из-за травмы закончил защитник Лоран Косьелни.

Напомним, прошедший на "Эмирейтс" матч (2:2) Косьелни начинал в статусе капитана. Однако еще в первом тайме у француза возникли проблемы с ахиллом, и в перерыве Венгер был вынужден заменить его на Габриэля Паулисту.

Поскольку в этот день ни Петра Чеха, ни Пера Мертезакера в заявке не было, то на второй тайм "канониры" вышли без капитана — повязка осталась лежать в раздевалке.

"Я не помню. Это хороший вопрос. Никто не спрашивал меня насчет капитана. Хорошо, что сейчас у меня есть 24 часа, чтобы определиться с этим", — цитирует Венгера Sky Sports.

Отметим, что случившееся является нарушением правил Премьер-Лиги — каждая команда должна обладать капитаном в любой моменты игры. Теперь "Арсеналу" может грозить выговор или даже денежный штраф.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2074

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 05.04.2017 11:40 # hammersmith
    назначил бы себя кэпом да и все

    (ответить)

  2. reeker 05.04.2017 10:50 # reeker
    Венгер редкостный уебан конечно.

    (ответить)

  3. abse 05.04.2017 10:28 # abse
    Уолкотт кто же ещё =)

    (ответить)

  4. jbannon 05.04.2017 09:51 # jbannon
    девчонки постеснялись взять на себя ответственность и напомнить старику

    (ответить)

  5. thespur 05.04.2017 09:32 # thespur
    Никто из игроков не додумался напомнить, не удивлен

    (ответить)

  6. bluebload 05.04.2017 09:16 # bluebload
    учитывая радужность состава Арсенала , капитан мог и на ляжку под трусы одеть эту повязку , фигня какая-то , новость ради новости

    (ответить)

  7. j-silver 05.04.2017 09:08 # j-silver
    снятия 3 очков будет вполне достаточно

    (ответить)

  8. supernurbek 05.04.2017 09:07 # supernurbek
    Хорошо, что он не забыл выпустить Габриэля, вместо Косьелни!

    (ответить)

  9. selfish 05.04.2017 09:03 # selfish
    старость не радость

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: