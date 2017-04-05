Баллак отговаривает Азара от перехода в "Реал"

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак считает, что плеймейкер "синих" Эден Азар может не справиться с давлением, связанным с выступлением за "Реал".

Грядущим летом бельгийскому плеймейкеру предстоит сделать непростой выбор между новым контрактом с "Челси" с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю и тем, чтобы отправиться в "Реал" в статусе самого дорого футболиста мира.



Однако Баллак, который в 2002 году отказал "Реалу" ради перехода в "Баварию", убеждает Азара остаться на "Стэмфорд Бридж".



"Эден провел неудачный сезон в прошлом году, и хотя иногда ты не знаешь, что на самом деле происходит с игроками, мне кажется, что он является слегка эмоциональным игроком, которому нужна поддержка, которому по-настоящему важен комфорт в отношениях с тренером, с командой, а также в личной жизни. И тогда он сможет показывать свою лучшую игру".



"Я практически уверен, что в случае перехода в "Реал" ему пришлось бы сражаться за создание такого комфорта, и на это потребовалось бы время, потому что он слегка застенчив и скромен. Он не тот игрок, который много говорит, и если посмотреть на имеющихся в "Реале" игроков, то там он оказался бы в другой ситуации".



"В "Челси" он знает, что имеет. Он является игроком топ-уровня в клубе и живет в великолепном городе. Он должен решить, хочет ли он от этого отказаться. Думаю, он будет ключевым игроком "Челси" в следующие год-два. Он должен решить, хочет ли он от этого отказаться ради "Реала", или он предпочтет добиваться успеха с "Челси", выступить в Лиге Чемпионов и помочь клубу восстановить свой статус в Европе".



"Решать ему. На мой взгляд, картина именно такая. Это сложно. На кону куча денег. Это тоже серьезный фактор для игрока или клуба. Но если говорить о футбольных фактах, думаю, во многих клубах ему пришлось бы сражаться несколько лет за то, чтобы обеспечить себе то положение, которое он имеет в "Челси", — цитирует Баллака The Telegraph.