Vodafone станет титульным спонсором Олимпийского стадиона

Компания Vodafone близка к тому, чтобы стать титульным спонсором Олимпийского стадиона, где с этого сезона выступает "Вест Хэм".

Как стало известно Sky Sports, вот уже несколько месяцев телекоммуникационный гигант ведет переговоры с London Legacy Development Corporation (LLDC), формально владеющей стадионом.



В данный момент стороны близки к согласованию шестилетнего контракта стоимостью 20 миллионов фунтов. Что интересно, за переименование арены LLDC будет получать больше (3.3 млн. фунтов в год), чем непосредственно за сдачу стадиона в аренду "молотобойцам" (2.5 млн. фунтов в год).



Напомним, Олимпийский стадион, обошедшийся британским налогоплательщикам в 700 млн. фунтов, находится в 99-летней аренде у "Вест Хэма". LLDC неоднократно подвергалась критике за чересчур мягкие в финансовом отношении условия, на которых клубу досталась площадка, переоборудованная под игру в футбол тоже за средства налогоплательщиков.