Седрик Соареш заинтересовал "Челси" вслед за Ван Дейком и Бертраном
Защитник Седрик Соареш стал третьим игроком "Саутгемптона" в списке желанных трансферных целей "Челси" на грядущее лето.
Еще в декабре появилась информация, что лидеры Премьер-Лиги внимательно следят за лидером "святых" Виргилом Ван Дейком. В прошлую пятницу издание Evening Standard сообщило о возможном возвращении на "Стэмфорд Бридж" левого защитника Райана Бертрана, и вот сейчас стало известно об интересе "синих" к Соарешу.
В следующем сезоне "Челси" предстоит выступить в трех внутренних соревнованиях, а также в Лиге Чемпионов, поэтому главному тренеру Антонио Конте потребуется длинная скамейка для борьбы на всех фронтах.
И если с помощью Бертрана Конте хочет добавить конкуренции Маркосу Алонсо на левом краю, то в Соареше итальянский специалист видит соперника по позиции для Виктора Мосеса на противоположном фланге.
Отметим, что Седрик выступает за "Саутгемптон" с 2015 года после своего перехода из "Спортинга" за 4.7 миллионов фунтов. Прошлым летом Соареш заключил со "святыми" контракт на четыре года.
В этом сезоне Соареш демонстрирует настолько стабильную игру, что им, по слухам, также заинтересовалась сама "Барселона".
05.04.2017 06:00
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Вряд ли всех купят. Вряд ли всех вообще соттон отпустит, не важно в Челси или в другой клуб.
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бляяя че за? мы же не колбаса скупать игроков соттона и не скум чтобы солить лз
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