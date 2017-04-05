Седрик Соареш заинтересовал "Челси" вслед за Ван Дейком и Бертраном

Защитник Седрик Соареш стал третьим игроком "Саутгемптона" в списке желанных трансферных целей "Челси" на грядущее лето.

Еще в декабре появилась информация, что лидеры Премьер-Лиги внимательно следят за лидером "святых" Виргилом Ван Дейком. В прошлую пятницу издание Evening Standard сообщило о возможном возвращении на "Стэмфорд Бридж" левого защитника Райана Бертрана, и вот сейчас стало известно об интересе "синих" к Соарешу.



В следующем сезоне "Челси" предстоит выступить в трех внутренних соревнованиях, а также в Лиге Чемпионов, поэтому главному тренеру Антонио Конте потребуется длинная скамейка для борьбы на всех фронтах.



И если с помощью Бертрана Конте хочет добавить конкуренции Маркосу Алонсо на левом краю, то в Соареше итальянский специалист видит соперника по позиции для Виктора Мосеса на противоположном фланге.



Отметим, что Седрик выступает за "Саутгемптон" с 2015 года после своего перехода из "Спортинга" за 4.7 миллионов фунтов. Прошлым летом Соареш заключил со "святыми" контракт на четыре года.



В этом сезоне Соареш демонстрирует настолько стабильную игру, что им, по слухам, также заинтересовалась сама "Барселона".