Моуриньо сетует на отобранный гол и хвалит игроков за старание

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил своих игроков за старание в матче против "Эвертона", а также посетовал, что у его команды отобрали один гол.

Во вторник вечером "красные дьяволы" лишь чудом вырвали ничью против "ирисок", реализовав пенальти в компенсированное время — 1:1. Этот 11-метровый исполнил Златан Ибрагимович, чей гол с игры немногим ранее был отменен из-за офсайда — и как считает Моуриньо, ошибочно.



"Мы забили два законных гола, но я говорю это с улыбкой на своем лице, потому что я не расстроен лайнсменом. Это было по-настоящему сложное решение для него, лишь видеоповторы могли бы помочь ему".



"Когда ты давишь, давишь, давишь и, наконец, забиваешь гол, то у тебя нет ощущения поражения. Соперник убирал атакующих игроков и выпускал защитников. Они заманивали нас в атаку, потому что они обладают Лукаку, который так мощен и может быть опасен".



"Игроки отдали все силы. С футбольной точки зрения, мы сыграли не лучшим образом, но я доволен старанием", — сообщил Моуриньо BBC.