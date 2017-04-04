"Юнайтед" чудом ушел от поражения против "Эвертона"
"Манчестер Юнайтед" в 12-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл вничью, в компенсированное время благодаря пенальти Златана Ибрагимовича избежав пенальти против "Эвертона" — 1:1.
По сравнению с безголевым матчем против "Вест Бромвича" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись отбывшие свои дисквалификации Андер Эррера и Златан Ибрагимович. Они вместе с Дейли Блиндом заменили Генриха Мхитаряна, Антони Мартиаля и Антонио Валенсию. Люк Шоу и Поль Погба расположились в запасе, куда Уэйн Руни даже не попал.
В старт "ирисок" относительно мерсисайдского дерби влились Гарет Бэрри и Кевин Миральяс, заменив Мэттью Пеннингтона и Доминика Калверт-Левина.
Первый опасный момент в матче возник уже на пятой минуте, когда Ибрагимович, увидев свободное пространство перед собой, рванул к воротам по центру и уже был готов расстрелять голкипера гостей Жоэля Роблеса, но в последний момент Эшли Уильямс заблокировал удар шведа.
Вскоре "Юнайтед" создал еще пару моментов. Сперва Джесси Лингард нанес удар с дистанции рядом со штангой, а затем Маркус Рэшфорд не смог пробить Роблеса, выйдя один на один — впрочем, юный нападающий угодил в офсайд, что зафиксировал лайнсмен.
Выдержав стартовый натиск соперника, "Эвертон" несколько воспрянул духом и после пары вылазок на 22-й минуте заработал угловой. Последовал розыгрыш стандарта, и Фил Ягиелка, поставив корпус Маркосу Рохо, ногой послал мяч "в домик" Давиду Де Хеа — 0:1.
"Дьяволы" вполне могли восстановить равновесие на 30-й минуте, когда Роблес с большим трудом отразил удар Блинда со штрафного, врезавшись в штангу. На добивании пытался сыграть Эррера, но с острого угла попал в перекладину. Больше хозяева ничего толком не создали до перерыва, атакуя чересчур монотонно.
Во втором тайме "ириски" ушли в глухую оборону, но защищались весьма неплохо, не считая удара Погба, заменившего в перерыве Блинда, в перекладину на 55-й минуте.
На 71-й минуте Ибрагимович все-таки отправил мяч в ворота Роблеса, но вот неудача — офсайд! Гол не был засчитан.
Все попытки хозяев были тщетными. И лишь на третьей компенсированной минуте удача улыбнулась "Юнайтед", когда Уильямс очевидным образом сыграл рукой в своей штрафной. Рефери удалил защитника "Эвертона" и назначил пенальти, который был реализован Ибрагимовичем — 1:1.
Текущий сезон уже показал, что больше всего Жозе Моуриньо не любит играть против команд, которые уходят в глухую оборону. Но, достаточно быстро открыв счет, "Эвертон" смог себе это позволить, заставляя "Юнайтед" накапливать чувство разочарования. "Дьяволы", возможно, и не наиграли на ответный гол, однако в самой концовке удача им вернула небольшой должок за предыдущие матчи.
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче
04.04.2017 23:55
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Последние комментарии:
20 матчей без проигрыша.
Жозе гений
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Де Брейне, Лукаку, Мата, все умные футболисты... Всех моуринио слил. Ибра у него в звездах.
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10 Лестер 30 36
Оперативно....
(ответить)
Лукаку с командами повыше Стоука играет на уровне через раз. Всетаки он не лучший вариант нап для топ команд которые играют не от обороны. Подставить ногу или в штрафной постоять то да, но против атобусов или если надо самому создать себе шанс или на подыгровке то тут он не уровень. Он ещё не дорос до "топера" как тут многие его называют имхо.
(ответить)
Погба как обычно в каркас, Рэшфорд не реализует 1 на 1, лидеры травмированы. Единственный кто хоть что-то сделал - так это старая кляча в 35, который вытаскивает хотя бы ничейку. Таков нынешний состав Мю. Тренер не при чем.
(ответить)
Порадовало то, что наглухо закрыли Лукаку, при чем что Рохо, что Байи, делали это довольно легко.
То ли Лукака на самом деле дно, то ли Рохо топ
(ответить)
Глориков манчестера не слышно с дна.
АЛООО??
(ответить)
Вот просто даже не смотря на матч, а глядя на атакующую линию (при наличии других опций) в этой игре и других, на что рассчитывает Моуриньо? Рэшфорд на фланге, Ибра, Лингард, Феллайни под ними. Вот кто должен блять креативить? Кто созидатель, разыгрывающий? Лингард что-либо? Это ниxyя не смешно.
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муму всегда будит ниже Ливерпуля ухахахахахахахахахахахахахаха
(ответить)
В общем...4ка уже вырисовывается, нарвяд ли что-то изменится.
Вылет котов и Боро тож читаем.
Последние Халл, свонси или КП....сука, хотелось бы чтобы КП к зуям слетели.. Но пенсы подсобили(
Халл вылетит из-за хуевого подбора игроков, класса не хватит. Свонсей сига затащит. КП ноу коммент, там ваще лихая команда по именам
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муму потратить еше 300млн фунтов чтоб бодаться с третьей командой Ливерпуля ухахахахахахахахаха
(ответить)
два худших матча сезона были сыграны в апреле
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Манчестерские индейцы успокоитесь.6 место ваш уровень.Можете бомбить сколько угодно.
Вам до величия Ливерпуля далеко,вы это сами знаете.
(ответить)
Хотите Прикол?)
Состав Мойеса против Лестера: 4 защитника, 3 опорника, 1 центральный полузащитник и 2 нападающих
Счет матча 2-0 в пользу Лестора)))((
Мойес умом тронулся
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Это было так предсказуемо.
(ответить)
Чмоур после потери очков принимает все давление прессы на себя!
Обоссаный мотивирует игроков выливая на них говно в интервью...
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???
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"Моуриньо хочет заключить новый контракт с Феллайни"
Это все, что нужно знать о состоянии дел в МЮ. Печаль. К разочарованию уже привыкаем. Продолжаем ждать и верить в возрождение.
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А что, собственно, изменилось после ЛВГ? Мы также пропускали очень мало. Единственное, главным планом на игру для голландца, являлось выиграть со счётом 1:0 и сыграть в малоэнергозатратный футбол, о чем он и говорил, но в конце пропускали и счёт становился ничейным. А теперь в конце счёт ничейным делает МЮ.
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4 ка уплывает от Скама по мочепроводу)
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отмененный гол Ибры это кара за голы из оффсайда от МЮ
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