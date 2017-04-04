"Юнайтед" чудом ушел от поражения против "Эвертона"

"Манчестер Юнайтед" в 12-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл вничью, в компенсированное время благодаря пенальти Златана Ибрагимовича избежав пенальти против "Эвертона" — 1:1.

По сравнению с безголевым матчем против "Вест Бромвича" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись отбывшие свои дисквалификации Андер Эррера и Златан Ибрагимович. Они вместе с Дейли Блиндом заменили Генриха Мхитаряна, Антони Мартиаля и Антонио Валенсию. Люк Шоу и Поль Погба расположились в запасе, куда Уэйн Руни даже не попал.



В старт "ирисок" относительно мерсисайдского дерби влились Гарет Бэрри и Кевин Миральяс, заменив Мэттью Пеннингтона и Доминика Калверт-Левина.



Первый опасный момент в матче возник уже на пятой минуте, когда Ибрагимович, увидев свободное пространство перед собой, рванул к воротам по центру и уже был готов расстрелять голкипера гостей Жоэля Роблеса, но в последний момент Эшли Уильямс заблокировал удар шведа.



Вскоре "Юнайтед" создал еще пару моментов. Сперва Джесси Лингард нанес удар с дистанции рядом со штангой, а затем Маркус Рэшфорд не смог пробить Роблеса, выйдя один на один — впрочем, юный нападающий угодил в офсайд, что зафиксировал лайнсмен.



Выдержав стартовый натиск соперника, "Эвертон" несколько воспрянул духом и после пары вылазок на 22-й минуте заработал угловой. Последовал розыгрыш стандарта, и Фил Ягиелка, поставив корпус Маркосу Рохо, ногой послал мяч "в домик" Давиду Де Хеа — 0:1.



"Дьяволы" вполне могли восстановить равновесие на 30-й минуте, когда Роблес с большим трудом отразил удар Блинда со штрафного, врезавшись в штангу. На добивании пытался сыграть Эррера, но с острого угла попал в перекладину. Больше хозяева ничего толком не создали до перерыва, атакуя чересчур монотонно.



Во втором тайме "ириски" ушли в глухую оборону, но защищались весьма неплохо, не считая удара Погба, заменившего в перерыве Блинда, в перекладину на 55-й минуте.



На 71-й минуте Ибрагимович все-таки отправил мяч в ворота Роблеса, но вот неудача — офсайд! Гол не был засчитан.



Все попытки хозяев были тщетными. И лишь на третьей компенсированной минуте удача улыбнулась "Юнайтед", когда Уильямс очевидным образом сыграл рукой в своей штрафной. Рефери удалил защитника "Эвертона" и назначил пенальти, который был реализован Ибрагимовичем — 1:1.



Текущий сезон уже показал, что больше всего Жозе Моуриньо не любит играть против команд, которые уходят в глухую оборону. Но, достаточно быстро открыв счет, "Эвертон" смог себе это позволить, заставляя "Юнайтед" накапливать чувство разочарования. "Дьяволы", возможно, и не наиграли на ответный гол, однако в самой концовке удача им вернула небольшой должок за предыдущие матчи.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче