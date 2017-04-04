"Арсенал" вынужден довериться третьему голкиперу в дерби с "Вест Хэмом"

В дерби против "Вест Хэма" в среду вечером наставнику "Арсенала" Арсену Венгеру, скорее всего, придется довериться своему третьему голкиперу Эмилиано Мартинесу.

Еще минимум пару недель "канониры" будут вынуждены обходиться без своего первого номера Петра Чеха, который отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Однако теперь из строя выбыл и подменявший его Давид Оспина.



Как сообщает Daily Mirror, Оспина повредил спину, неудачно столкнувшись с защитником "Манчестер Сити" Николасом Отаменди в минувшее воскресенье (2:2).



Шансы колумбийца восстановиться до вечера среды минимальны, поэтому Венгер готовится доверить место в воротах 24-летнему Мартинесу, который свой последний матч в Премьер-Лиге провел в декабре 2014.



Отметим, что игровая практика талантливого аргентинца в этом сезоне пока что ограничена тремя матчами в Кубке Лиги.