Моуриньо хочет заключить новый контракт с Феллайни
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рекомендовал руководству своего клуба заключить новый контракт с полузащитником Маруаном Феллайни.
На протяжении всего своего пребывания на "Олд Траффорд" Феллайни приходится иметь дело с серьезной критикой в свой адрес, однако 29-летний бельгиец пользуется безусловным доверием со стороны Моуриньо.
Еще в январе "красные дьяволы" активировали пункт в действующем контракте Маруана о продлении на 12 месяцев — до окончания сезона 2017/18.
Однако ESPN стало известно, что из-за неопределенности с будущим Майкла Кэррика и Уэйна Руни Моуриньо хочет связать будущее Феллайни на боле длительный срок — до июня 2019. Соответствующая рекомендация уже была дана исполнительному директору Эду Вудворду.
Моуриньо очень высоко ценит умение Маруана сыграть как в опорной зоне, так и на позиции атакующего полузащитник. Ожидается, что Феллайни останется ключевой фигурой для Жозе и в следующем сезоне.
04.04.2017 21:00
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а вот и топари подъезжают
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Идеален для лонгбольной философии.
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здрасти досвиданья
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