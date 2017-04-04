Моуриньо хочет заключить новый контракт с Феллайни

Маруан Феллайни Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рекомендовал руководству своего клуба заключить новый контракт с полузащитником Маруаном Феллайни.

На протяжении всего своего пребывания на "Олд Траффорд" Феллайни приходится иметь дело с серьезной критикой в свой адрес, однако 29-летний бельгиец пользуется безусловным доверием со стороны Моуриньо.

Еще в январе "красные дьяволы" активировали пункт в действующем контракте Маруана о продлении на 12 месяцев — до окончания сезона 2017/18.

Однако ESPN стало известно, что из-за неопределенности с будущим Майкла Кэррика и Уэйна Руни Моуриньо хочет связать будущее Феллайни на боле длительный срок — до июня 2019. Соответствующая рекомендация уже была дана исполнительному директору Эду Вудворду.

Моуриньо очень высоко ценит умение Маруана сыграть как в опорной зоне, так и на позиции атакующего полузащитник. Ожидается, что Феллайни останется ключевой фигурой для Жозе и в следующем сезоне.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2017 21:00

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  1. mixmaster 04.04.2017 21:35 # mixmaster
    а вот и топари подъезжают

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  2. gerrard08 04.04.2017 21:27 # gerrard08
    Идеален для лонгбольной философии.

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  3. mancunia-planet 04.04.2017 21:02 # mancunia-planet
    здрасти досвиданья

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