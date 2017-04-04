Лукаку хочет переписать историю "Эвертона"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку внезапно поменял свое мнение относительно будущего на "Гудисон Парк", заявив, что хочет переписать историю мерсисайдского клуба.

Полторы недели назад лидер сборной Бельгии и лучший бомбардир Премьер-Лиги намекнул, что по окончании сезона покинет "Эвертон" и отправится за новым испытанием в своей карьере.



На первый план вновь вышло желание Лукаку попробовать себя в Лиге Чемпионов, чего "ириски" при всех своих возможностях предложить ему пока не могут. Тем удивительнее, что спустя считанные дни Ромелу взял свои слова обратно.



"Я хочу переписать историю "Эвертона" и вывести клуб в первую четверку Премьер-Лиги. Думаю, мы должны к этому по крайней мере стремиться. Лично я просто хочу совершенствоваться и прибавлять из года в год", - сообщил Лукаку Daily Mirror.