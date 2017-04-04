Венгер рад, что Гвардиола видит в четвертом месте трофей

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рад, что его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил с трофеем завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги.

На прошлой неделе Гвардиола заявил, что не променял бы место в топ-4 Премьер-Лиги на Кубок Англии, но одновременно признал, что финишировать в четверке сильнейших — это достижение, подобное завоеванию трофея.

Тем самым, Гвардиола повторил противоречивый тезис, высказанный самым Венгером несколько лет назад. Арсен рад, что еще у одного человека открылись глаза.

"Финишировать в топ-4 — это хорошая цель для этого сезона, но я верю, что это еще абсолютно возможно для нас. Я делал это на протяжении 20 лет, и людям казалось, словно это ничто. А теперь это внезапно становится важным, поэтому я вполне доволен, что люди начинают осознавать, что это не так просто, как кажется".

"И если вы послушаете Гвардиолу, то на днях он сказал, что финишировать в топ-4 в Англии – это трофей, потому что это так сложно. Да, перед нами стоит сложная задача, но в то же время я рад, что люди стали внезапно осознавать, каково это на самом деле", — цитирует Венгера The Guardian.


Метки Арсенал, Венгер, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2017 19:00

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  1. awesome-arsenal 04.04.2017 19:47 # awesome-arsenal
    пахахахахахах это просто кек

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  2. notts-army 04.04.2017 19:18 # notts-army
    будет умора если оба останутся без трофея )

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  3. pauk 04.04.2017 19:18 # pauk
    один лузер надрачивает другому

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  4. chelsea-69 04.04.2017 19:02 # chelsea-69
    Как мило, вы еще потрахайтесь тут

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