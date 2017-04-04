Давиду Луису все еще требуется лечение после фола Агуэро

Рулевой "Челси" Антонио Конте рассказал, что его защитник Давид Луис до сих пор лечится после травмы колена, полученной в столкновении с нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в декабре.

Напомним, в декабре "синие" отпраздновали победу на "Этихад" со счетом 1:3. В концовке того матча у хозяев стали сдавать нервы, и грубый фол Агуэро послужил искрой к массовому конфликту игроков обеих команд, в результате чего сам Серхио и Фернандиньо получили красные карточки.



В преддверии домашнего матча против "горожан" в среду вечером Конте заявил, что его не беспокоит возможное возобновление соперничества Агуэро и Луиса, однако бразильский защитник все еще ощущает последствия от того столкновения.



"Думаю, сейчас состояние его колена гораздо лучше, чем прежде, но ему совершенно точно все еще требуется лечение".



"Это неважно для завтрашнего матча. Мы должны понимать, что, если кто-то проигрывает матч, то могут возникать такого рода ситуации. Я обладаю огромным уважением к Агуэро", — цитирует Конте Daily Mail.