Венгер "не понимает" суеты вокруг Санчеса

Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сделал вид, что не понимает суеты вокруг ситуации с нападающим Алексисом Санчесом.

В данный момент практически не остается сомнений, что Санчес так и не продлит свой истекающий через год контракт с "канонирами". Вопрос лишь в том, будет ли Алексис продан грядущим летом.

Главным претендентом на игрока сборной Чили принято считать "Челси". Накануне издание The Telegraph сообщило, что и сам Санчес заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж". Однако Венгер пытается сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.

"У него остается еще полтора года по контракту — я не понимаю, о чем внезапно все эти дебаты. Мы являемся профессионалами своего дела. Я не понимаю. Наша задача — давать результат до тех пор, пока мы где-то находимся. Когда я подписываю контракт, то беру на себя обязательства до последнего дня своего контракта. Это и значит — быть профессионалом".

"Я не понимаю такого рода суеты, когда до конца контракта остается еще полтора года. Это абсолютно противоречит тому, что означает быть профессионалом", — цитирует Венгера The Guardian.


Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2017 17:00

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  1. kamran-arsenal 04.04.2017 18:33 # kamran-arsenal
    kaniy14 4.04.17 | 13:58 | |
    Все происходит как я и предсказывал. Компания развивается, смартфоны и планшеты становятся лучше. Ли Гонхи четко ведет компанию. Главное, теперь не рассла6ляться.
    Как я и говорил, Samsung абсолютно лучшие смартфоны мира. Сбалансированные, пластичные и классные. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций моделей просто поражает воображение. Хочешь - покупай 2 смартфона, хочешь - 3, желание есть - покупай планшет. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У Samsung абсолютно лучшие телевизоры Азии и, возможно, мира. Никакие LG, Sony, Philips ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал Samsung лидерство в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Samsung недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.

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  2. golokante 04.04.2017 18:04 # golokante
    Какие там схемки с Санчесом. Нахер он вообще всрался Челси. В команде хватает креативных низкорослых игроков в атаке. Азар, Педро, Виллиан куда еще Санчеса брать. Надо брать Лукаку и мозг не ебать.

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  3. manutd-20champ 04.04.2017 17:58 # manutd-20champ
    в самом деле, шо за суета. пенсы уже схемки пилят с санчесом...

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  4. darkmessiah 04.04.2017 17:45 # darkmessiah
    С Сити бились Уолкот, Монреаль, Мустафи, Оспина и Коклен. Остальные либо вообще не понимают что делать, либо не хотят.

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  5. darkmessiah 04.04.2017 17:43 # darkmessiah
    Заставить его пахать до последнего дня контракта, а будет возмущаться - в дубль. Слишком много возомнил о себе.

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  6. stillinger 04.04.2017 17:18 # stillinger
    "не понимает" видимо не случайно в кавычки взято

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  7. abse 04.04.2017 17:14 # abse
    Веня хоть раз давал игрокам доиграть контракт если за год до его окончания можно срубить даже 1 лям?

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  8. romboy 04.04.2017 17:11 # romboy
    "Я не понимаю , я не понимаю , я не понимаю "
    В том то и дело , Сеня, что ты уже никуя не понимаешь походу

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  9. parlor3 04.04.2017 17:06 # parlor3
    Да? Ты ж экономист венехер вот и посчитай что выгодно, продать сейчас и отбить хоть что то учитывая за сколько его купили, или отпустить свободным агентом. В любом случае он не останется с такими омбициями и хозяевами.

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  10. fc-zenit 04.04.2017 17:02 # fc-zenit
    Просто ссыт в уши ггшникам.

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