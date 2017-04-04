Венгер "не понимает" суеты вокруг Санчеса
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сделал вид, что не понимает суеты вокруг ситуации с нападающим Алексисом Санчесом.
В данный момент практически не остается сомнений, что Санчес так и не продлит свой истекающий через год контракт с "канонирами". Вопрос лишь в том, будет ли Алексис продан грядущим летом.
Главным претендентом на игрока сборной Чили принято считать "Челси". Накануне издание The Telegraph сообщило, что и сам Санчес заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж". Однако Венгер пытается сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.
"У него остается еще полтора года по контракту — я не понимаю, о чем внезапно все эти дебаты. Мы являемся профессионалами своего дела. Я не понимаю. Наша задача — давать результат до тех пор, пока мы где-то находимся. Когда я подписываю контракт, то беру на себя обязательства до последнего дня своего контракта. Это и значит — быть профессионалом".
"Я не понимаю такого рода суеты, когда до конца контракта остается еще полтора года. Это абсолютно противоречит тому, что означает быть профессионалом", — цитирует Венгера The Guardian.
04.04.2017 17:00
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Последние комментарии:
kaniy14 4.04.17 | 13:58 | |
Все происходит как я и предсказывал. Компания развивается, смартфоны и планшеты становятся лучше. Ли Гонхи четко ведет компанию. Главное, теперь не рассла6ляться.
Как я и говорил, Samsung абсолютно лучшие смартфоны мира. Сбалансированные, пластичные и классные. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций моделей просто поражает воображение. Хочешь - покупай 2 смартфона, хочешь - 3, желание есть - покупай планшет. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У Samsung абсолютно лучшие телевизоры Азии и, возможно, мира. Никакие LG, Sony, Philips ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал Samsung лидерство в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Samsung недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
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Какие там схемки с Санчесом. Нахер он вообще всрался Челси. В команде хватает креативных низкорослых игроков в атаке. Азар, Педро, Виллиан куда еще Санчеса брать. Надо брать Лукаку и мозг не ебать.
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в самом деле, шо за суета. пенсы уже схемки пилят с санчесом...
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С Сити бились Уолкот, Монреаль, Мустафи, Оспина и Коклен. Остальные либо вообще не понимают что делать, либо не хотят.
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Заставить его пахать до последнего дня контракта, а будет возмущаться - в дубль. Слишком много возомнил о себе.
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"не понимает" видимо не случайно в кавычки взято
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Веня хоть раз давал игрокам доиграть контракт если за год до его окончания можно срубить даже 1 лям?
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"Я не понимаю , я не понимаю , я не понимаю "
В том то и дело , Сеня, что ты уже никуя не понимаешь походу
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Да? Ты ж экономист венехер вот и посчитай что выгодно, продать сейчас и отбить хоть что то учитывая за сколько его купили, или отпустить свободным агентом. В любом случае он не останется с такими омбициями и хозяевами.
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Просто ссыт в уши ггшникам.
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