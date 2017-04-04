Венгер "не понимает" суеты вокруг Санчеса

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сделал вид, что не понимает суеты вокруг ситуации с нападающим Алексисом Санчесом.

В данный момент практически не остается сомнений, что Санчес так и не продлит свой истекающий через год контракт с "канонирами". Вопрос лишь в том, будет ли Алексис продан грядущим летом.



Главным претендентом на игрока сборной Чили принято считать "Челси". Накануне издание The Telegraph сообщило, что и сам Санчес заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж". Однако Венгер пытается сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.



"У него остается еще полтора года по контракту — я не понимаю, о чем внезапно все эти дебаты. Мы являемся профессионалами своего дела. Я не понимаю. Наша задача — давать результат до тех пор, пока мы где-то находимся. Когда я подписываю контракт, то беру на себя обязательства до последнего дня своего контракта. Это и значит — быть профессионалом".



"Я не понимаю такого рода суеты, когда до конца контракта остается еще полтора года. Это абсолютно противоречит тому, что означает быть профессионалом", — цитирует Венгера The Guardian.