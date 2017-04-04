31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник 4 апреля четырьмя поединками стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — СТОУК 21:45
"Бернли" находится в числе клубов, для которых угроза вылета не столь велика, но которые знают, что обязаны добавить, чтобы ситуация не стала критической. Достаточно сказать, что "бордовые" не знают побед с конца января, когда они обыграли "Лестер" и оторвались от зоны вылета на 10 очков. "Стоук" тоже пока не может чувствовать себя в безопасности. Проиграв шесть из восьми последних выездных поединков, "гончары" знают, что еще одна-две победы им просто необходимы. В восьми последних встречах соперников "Стоук" потерпел лишь одно поражение — в ноябре 2014.
Полузащитник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон еще не набрал достаточную форму для возвращения на поле, но остальные игроки доступны.
Нападающего "Стоука" Питера Крауча беспокоит колено, но Фил Бардсли снова в строю после дисквалификации. Джефф Кэмерон и Джердан Шакири по-прежнему травмированы.
ЛЕСТЕР — САНДЕРЛЕНД 21:45
В преддверии выезда к чемпиону Премьер-Лиги главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес дал посыл своим игрокам: "Сейчас или никогда". Действительно, положение "котов" кажется все более безнадежным, они не забили ни одного гола в пяти последних матчах. "Лестер" находится в хорошей форме, одержав четыре победы кряду в чемпионате, и во вторник вечером может окончательно снять вопросы о продлении своей прописки в элите. В рамках Премьер-Лиги "лисы" еще никогда не проигрывали дома "Сандерленду" — четыре победы и две ничьи.
Капитан "Лестера" Уэс Морган все еще вне игры с травмой спины. Вингер Марк Олбрайтон оправился после болезни, но вряд ли вытеснит из стартового состава Демарая Грея.
"Сандерленд" рискует недосчитаться нападающего Джермейна Дефо, у которого возникли проблемы неясного характера. Ли Каттермол может сыграть свой первый матч с сентября.
УОТФОРД — ВЕСТ БРОМВИЧ 21:45
Учитывая дистанцию до своих соседей по турнирной таблице как вверху, так и внизу, "Вест Бромвичу" будет крайне затруднительно покинуть свою текущую восьмую позицию. Однако игра "дроздов" в матчах против "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" показывает, что команда Тони Пьюлиса не спешит расслабляться — и это плохие новости для "Уотфорда", чье положение в Премьер-Лиге все еще довольно хрупко. "Шершни" проиграли 10 из 14 встреч с командами из верхней половины таблицы в этом сезоне, пропуская в каждом из этих 14. В 17 последних матчах соперников в рамках чемпионата "Уотфорд" одержал лишь одну победу — 0:1 в прошлом сезоне.
"Уотфорду" предстоит сыграть без защитника Юнеса Кабула, который рискует пропустить остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра.
Вингер "Вест Бромвича" Мэтт Филлипс готов вернуться на поле, залечив повреждение задней поверхности бедра.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 22:00 Онлайн-трансляция
После потери очков против "Вест Бромвича" в минувший уикенд Жозе Моуриньо заявил, что от результатов двух следующих матчей будет зависеть отношение "Манчестер Юнайтед" к Премьер-Лиге в остатке сезона. Для "красных дьяволов" очень кстати, что они встречаются с "Эвертоном", заметно сбавившим обороты после яркой игры в первые месяцы этого календарного года, в этот момент времени. Травмы и обилие молодежи негативно сказались на футболе "ирисок" в мерсисайдском дерби в минувший уикенд. Свое единственное поражение в 23 последних встречах с "Эвертоном" на "Олд Траффорд" "Юнайтед" потерпел в декабре 2013.
"Манчестер Юнайтед" приветствует возвращение в строй отбывших дисквалификацию Андера Эрреры со Златаном Ибрагимовичем и выздоровевшего Поля Погба. Как ожидается, в заявку вернется Люк Шоу, но Фил Джонс, Крис Смоллинг и Хуан Мата отсутствуют с тяжелыми травмами.
"Эвертон" все еще лишен Рамиро Фунеса Мори, Шеймуса Коулмена, Моргана Шнайдерлена, а также Джеймса Маккарти и Аарона Леннона.
04.04.2017 16:00
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Последние комментарии:
обоссанный кекс вернулся и решил составить компанию дырявому под шконкой.
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Скамцо соснет хуйцо!
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Надо епать эве
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Завтра обыгрываем Сити,тем самым способствуя попаданию аснала в четвёрку по итогам сезона.
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вхю завтра на эмоциях отберет очки у аснла.
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интересно, кого уволят первым
Мойеса или Билича ?
победы хозяев
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б*я из топов только Эвертон
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Есть тут ценители хорошего красного вина? Посоветуйте, какое берете в магазинах на полке? В приоритете сорта мерло
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сандырлэнд не проебет сег, забьют точно
с лестера 4 вряд хватит
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Бёрнли - Стоук 1:1
Лестер - Сандерленд 2:0
Уотфорд - ВБА 0:0
МЮ - Эвертон 1:1
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Самый топповый матч сегодня Лестер-Снадерленд
Мойес накачает игроков алкашкой в перемешку с эфедрином и даст установку умирать на поле.
Если этого не случится - мы увидим Астон Виллу прошлого сезона, полную импотенции и позора.
МЮ сегодня зарешает на классе, тут и Ибра и Эррера подьехали. Мхитарян и Валенсия подзатаскают конечно правый фланг. От Рохо и Байи жду обычного матча, без пожара. 3(2)-1
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думаю МЮ-Эвертон будет ничья 1-1
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Чуйка, что мю-эве будет с массой стыков и карточек. Обоих в прошлом туре мокнули
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Для вторника неплохой вечер будет
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вперед ириски. За славный город Эвертон!
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Бернли — Стоук 1-0
Лестер — Сандерленд 2-0
Уотфорд — Вест Бром 1-0
МЮ — Эвертон 2-1
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одно говно, фу
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Первый нах
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