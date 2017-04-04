31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник 4 апреля четырьмя поединками стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — СТОУК 21:45



"Бернли" находится в числе клубов, для которых угроза вылета не столь велика, но которые знают, что обязаны добавить, чтобы ситуация не стала критической. Достаточно сказать, что "бордовые" не знают побед с конца января, когда они обыграли "Лестер" и оторвались от зоны вылета на 10 очков. "Стоук" тоже пока не может чувствовать себя в безопасности. Проиграв шесть из восьми последних выездных поединков, "гончары" знают, что еще одна-две победы им просто необходимы. В восьми последних встречах соперников "Стоук" потерпел лишь одно поражение — в ноябре 2014.



Полузащитник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон еще не набрал достаточную форму для возвращения на поле, но остальные игроки доступны.



Нападающего "Стоука" Питера Крауча беспокоит колено, но Фил Бардсли снова в строю после дисквалификации. Джефф Кэмерон и Джердан Шакири по-прежнему травмированы.



ЛЕСТЕР — САНДЕРЛЕНД 21:45



В преддверии выезда к чемпиону Премьер-Лиги главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес дал посыл своим игрокам: "Сейчас или никогда". Действительно, положение "котов" кажется все более безнадежным, они не забили ни одного гола в пяти последних матчах. "Лестер" находится в хорошей форме, одержав четыре победы кряду в чемпионате, и во вторник вечером может окончательно снять вопросы о продлении своей прописки в элите. В рамках Премьер-Лиги "лисы" еще никогда не проигрывали дома "Сандерленду" — четыре победы и две ничьи.



Капитан "Лестера" Уэс Морган все еще вне игры с травмой спины. Вингер Марк Олбрайтон оправился после болезни, но вряд ли вытеснит из стартового состава Демарая Грея.



"Сандерленд" рискует недосчитаться нападающего Джермейна Дефо, у которого возникли проблемы неясного характера. Ли Каттермол может сыграть свой первый матч с сентября.



УОТФОРД — ВЕСТ БРОМВИЧ 21:45



Учитывая дистанцию до своих соседей по турнирной таблице как вверху, так и внизу, "Вест Бромвичу" будет крайне затруднительно покинуть свою текущую восьмую позицию. Однако игра "дроздов" в матчах против "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" показывает, что команда Тони Пьюлиса не спешит расслабляться — и это плохие новости для "Уотфорда", чье положение в Премьер-Лиге все еще довольно хрупко. "Шершни" проиграли 10 из 14 встреч с командами из верхней половины таблицы в этом сезоне, пропуская в каждом из этих 14. В 17 последних матчах соперников в рамках чемпионата "Уотфорд" одержал лишь одну победу — 0:1 в прошлом сезоне.



"Уотфорду" предстоит сыграть без защитника Юнеса Кабула, который рискует пропустить остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра.



Вингер "Вест Бромвича" Мэтт Филлипс готов вернуться на поле, залечив повреждение задней поверхности бедра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 22:00 Онлайн-трансляция



После потери очков против "Вест Бромвича" в минувший уикенд Жозе Моуриньо заявил, что от результатов двух следующих матчей будет зависеть отношение "Манчестер Юнайтед" к Премьер-Лиге в остатке сезона. Для "красных дьяволов" очень кстати, что они встречаются с "Эвертоном", заметно сбавившим обороты после яркой игры в первые месяцы этого календарного года, в этот момент времени. Травмы и обилие молодежи негативно сказались на футболе "ирисок" в мерсисайдском дерби в минувший уикенд. Свое единственное поражение в 23 последних встречах с "Эвертоном" на "Олд Траффорд" "Юнайтед" потерпел в декабре 2013.



"Манчестер Юнайтед" приветствует возвращение в строй отбывших дисквалификацию Андера Эрреры со Златаном Ибрагимовичем и выздоровевшего Поля Погба. Как ожидается, в заявку вернется Люк Шоу, но Фил Джонс, Крис Смоллинг и Хуан Мата отсутствуют с тяжелыми травмами.



"Эвертон" все еще лишен Рамиро Фунеса Мори, Шеймуса Коулмена, Моргана Шнайдерлена, а также Джеймса Маккарти и Аарона Леннона.