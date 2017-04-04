Ибрагимович уверен, что "Юнайтед" финиширует в топ-4

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выразил уверенность, что его команда сможет завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Результаты последних матчей наводят главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на мысли о том, чтобы бросить все силы на Лигу Европы, пустив на самотек борьбу за место в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако Ибрагимович, готовящийся вернуться в старт "Юнайтед" после трех матчей дисквалификации, считает, что для его команды еще ничего не потеряло.



"Я хорошо себя чувствую. Я скучал по "Олд Траффорд" и по матчам со своей командой, но вот я вернулся и надеюсь, что верну позитивные эмоции".



"Один матч может многое изменить — внезапно ты можешь оказаться третьим, четвертым, пятым, шесты. Первое место слишком далеко, второе — наверное, тоже, но за остальные идет упорная борьба, и если ты выиграешь два-три матча подряд, тогда окажешься в зоне Лиги Чемпионов".



"Думаю, мы сделаем это, и мы финишируем в топ-4. Мы имеем достаточное количество очков, чтобы рассчитывать на попадание в Лигу Чемпионов, хотя лимит наших ошибок невысок. Нужно постараться еще немного больше, и тогда, убежден, мы будем в топ-4", — сообщил Ибрагимович MUTV.