Ибрагимович уверен, что "Юнайтед" финиширует в топ-4

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выразил уверенность, что его команда сможет завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Результаты последних матчей наводят главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на мысли о том, чтобы бросить все силы на Лигу Европы, пустив на самотек борьбу за место в топ-4 Премьер-Лиги.

Однако Ибрагимович, готовящийся вернуться в старт "Юнайтед" после трех матчей дисквалификации, считает, что для его команды еще ничего не потеряло.

"Я хорошо себя чувствую. Я скучал по "Олд Траффорд" и по матчам со своей командой, но вот я вернулся и надеюсь, что верну позитивные эмоции".

"Один матч может многое изменить — внезапно ты можешь оказаться третьим, четвертым, пятым, шесты. Первое место слишком далеко, второе — наверное, тоже, но за остальные идет упорная борьба, и если ты выиграешь два-три матча подряд, тогда окажешься в зоне Лиги Чемпионов".

"Думаю, мы сделаем это, и мы финишируем в топ-4. Мы имеем достаточное количество очков, чтобы рассчитывать на попадание в Лигу Чемпионов, хотя лимит наших ошибок невысок. Нужно постараться еще немного больше, и тогда, убежден, мы будем в топ-4", — сообщил Ибрагимович MUTV.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1331

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  1. selfish 04.04.2017 15:34 # selfish
    Курсы актерского мастерства и харизмы от Златана

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  2. mdfjvnlabngmlas 04.04.2017 15:32 # mdfjvnlabngmlas
    с этим бичом только в ле и выступать.

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  3. gidro-met 04.04.2017 15:31 # gidro-met
    Уверен в победе Челси, СПС)

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  4. pistolero-lfc 04.04.2017 15:21 # pistolero-lfc
    неплохо, неплохо.
    Коста, Ибра. кто еще?

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  5. maxvel 04.04.2017 15:18 # maxvel
    Наконец то возвращается

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  6. j-silver 04.04.2017 15:13 # j-silver
    если пинсы сегодня победят, то скам таки имеет неплохие шансы в четверку заскочить

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  7. bluebload 04.04.2017 15:13 # bluebload
    Мечта МЮ попасть в топ-4 сродни мечтам Тотенхема о чемпионстве , математически вроде шансы есть , а фактически увы

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