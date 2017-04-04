Мата вернется на поле к концу апреля

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата все-таки сможет сыграть в остатке сезоне и надеется вернуться в строй уже к ответному матчу 1/4 финал Лиги Европы с "Андерлехтом".

Напомним, что в прошлый четверг Мата перенес операцию на пахе. Первоначальные прогнозы медиков гласили, что 28-летний испанец может уже не сыграть в оставшейся части сезона, на которую у тренера "дьяволов" Жозе Моуриньо еле-еле набирается состав.



Однако изданию The Telegraph стало известно, что Мата рассчитывает вернуться в строй к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" 20 апреля. Таким образом, Хуан надеется сыграть уже через две недели.



По информации источника, этот график выглядит вполне реальным, но только при одном условии – если в процессе восстановления у Маты не случится рецидив.

