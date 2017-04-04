"Ливерпуль" повысил цену за Сако до 30 миллионов фунтов

На фоне впечатляющей игры Мамаду Сако за "Кристал Пэлас" "Ливерпуль" повысил цену за своего защитника до 30 миллионов фунтов.

Не имея игровой практики с весны прошлого года и угодив в опалу к Юргену Клоппу, в январе Сако отправился в аренду к "орлам". Мамаду достаточно быстро набрал форму и помог команде Сэма Эллардайса сделать стремительный рывок от зоны вылета.



В минувшую субботу "Пэлас" сенсационным образом одержал победу в гостях у лидирующего "Челси" (1:2), а перед этим дерби выиграл три матча без единого пропущенного гола, и заслуга Сако в этом огромна.



Как сообщает Liverpool Echo, у Сако по-прежнему нет будущего на "Энфилде", однако впечатляющая игра 27-летнего француза заставила "Ливерпуль" пересмотреть установленный ценник.



Если изначально "красные" надеялись выручить за Сако 20 млн. фунтов, то теперь цена взлетела до 30 млн. Отметим, что у "Пэлас" нет права на приоритетный выкуп Мамаду, однако Элладрайс уже заявил о своем намерении сохранить экс-защитника ПСЖ.