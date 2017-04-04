Коста хочет убрать "Сити" с дороги за титулом

Нападающий "Челси" Диего Коста хочет обыграть "Манчестер Сити", убрав "горожан" с дороги за титулом.

Субботнее поражение "синих" от "Кристал Пэлас" возродило интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги. "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", преследующие команду Антонио Конте, сократили свое отставание до 7 и 9 очков, соответственно.



В ближайшую среду "горожане" заявятся на "Стэмфорд Бридж" и могут еще ближе подобраться к лидерам Премьер-Лиги. Коста надеется, что этого не произойдет и команда Пепа Гвардиолы прекратит погоню за титулом.



"После поражения на своем поле важность ближайшей игры только возрастает. Мы знаем, что матч с "Манчестер Сити" будет игрой за шесть очков: если победим, они закончат борьбу за титулом, а мы сохраним преимущество над "Тоттенхэмом".



"Да, многое также зависит от игры между "Тоттенхэмом" и "Суонси", но мы в любом случае постараемся выполнить свою работу. Мы надеемся, что этот матч пройдет гораздо лучше, чем предыдущий", - цитирует Косту ESPN.