Коста хочет убрать "Сити" с дороги за титулом

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста хочет обыграть "Манчестер Сити", убрав "горожан" с дороги за титулом.

Субботнее поражение "синих" от "Кристал Пэлас" возродило интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги. "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", преследующие команду Антонио Конте, сократили свое отставание до 7 и 9 очков, соответственно.

В ближайшую среду "горожане" заявятся на "Стэмфорд Бридж" и могут еще ближе подобраться к лидерам Премьер-Лиги. Коста надеется, что этого не произойдет и команда Пепа Гвардиолы прекратит погоню за титулом.

"После поражения на своем поле важность ближайшей игры только возрастает. Мы знаем, что матч с "Манчестер Сити" будет игрой за шесть очков: если победим, они закончат борьбу за титулом, а мы сохраним преимущество над "Тоттенхэмом".

"Да, многое также зависит от игры между "Тоттенхэмом" и "Суонси", но мы в любом случае постараемся выполнить свою работу. Мы надеемся, что этот матч пройдет гораздо лучше, чем предыдущий", - цитирует Косту ESPN.



Метки Коста, Манчестер Сити, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.04.2017 12:00

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  1. ravi 04.04.2017 12:59 # ravi
    Интересно, через сколько недель до фоксмс дойдёт что Челси от сити разделяет не 9 а 11 очей? Уже какая новость подряд с этим несуществующим 9и очковым отрывом. Успокаивает так себя, походу

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  2. selfish 04.04.2017 12:49 # selfish
    Победа сити с разницей в 2 мяча

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  3. sisyazavr 04.04.2017 12:21 # sisyazavr
    Классный заголовок. Главный матч сезона

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  4. anry32 04.04.2017 12:08 # anry32
    Давай Диего, просыпайся уже наконец !!!!

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