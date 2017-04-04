Роджерс не думает о возвращении в Премьер-Лигу

Брендан Роджерс Сделав "Селтик" чемпионом Шотландии, бывший тренер "Ливерпуля" и "Суонси" Брендан Роджерс поспешил исключить свое повторное появление в Премьер-Лиге.

В воскресенье Роджерсу покорился уже второй турнир в качестве рулевого "Селтика". После победы в Кубке Шотландской Лиги его подопечные за несколько туров до конца сезона выиграли чемпионат Шотландии.

Познав вкус победы, Брендан мгновенно опроверг слухи, которые в последние дни сватали его в "Арсенал". О возвращении в Премьер-Лигу 44-летний североирландец пока даже не думает.

"Однажды это произойдет, я отправлюсь в другой чемпионат, но пока я еще молод как специалист. Возможно, несколько лет назад я был суперамбициозен, но работа в "Селтика" заставляет заново оценить свои возможности".

"Будучи болельщиком "Селтика", я знаю, чего они хотят от меня. И я действительно хочу дать им столько, сколько смогу. Когда я уйду, я хочу оставить преемнику достойное наследство".

"Да, однажды я вернусь в Премьер-Лиге или даже отправлюсь за рубеж, но прямо сейчас я сфокусирован на "Селтике". Мне здесь все нравится, и я хочу продолжить строительство новой команды и по-прежнему добиваться успехов", - цитирует Роджерса talkSPORT.



Метки Премьер-Лига, Роджерс, Селтик

Автор foxmcfc   

Дата 04.04.2017 11:00

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  1. selfish 04.04.2017 12:53 # selfish
    В Ростов

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  2. winnerd 04.04.2017 12:00 # winnerd
    в орсеноль давай - место скоро освободится

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  3. caxar 04.04.2017 11:41 # caxar
    в дворовой лиге чемпионство с отрывов в 20-25 очков
    мдааа

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  4. supernurbek 04.04.2017 11:40 # supernurbek
    А так хотелось!

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  5. pistolero-lfc 04.04.2017 11:31 # pistolero-lfc
    добро пожаловать в сборную, БРо.

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