"Сити" хочет выручить 100 млн. фунтов с продажи игроков
"Манчестер Сити" надеется капитально снизить расходы на новичков грядущим летом, выручив около 100 миллионов фунтов с продажи ненужных игроков.
Ожидается, что грядущим летом главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола устроит массовую чистку состава, в результате которой состав "Сити" могут покинуть сразу 18 игроков.
Как сообщает The Telegraph, клуб с "Этихад" готов выслушать предложения по голкиперу Джо Харту, капитану Венсану Компани, защитникам Эльякиму Мангаля и Джейсону Денайеру, полузащитнику Самиру Насри и нападающему Вильфриду Бони.
Будущее некоторых других игроков - Клаудио Браво, Александра Коларова и Нолито - будет зависеть от интереса к ним со стороны потенциальных покупателей и успехов "горожан" на трансферном рынке.
В общей сложности "Сити" рассчитывает выручить около 100 миллионов фунтов за игроков, на которых Гвардиола не рассчитывает в следующем сезоне. Чтобы компенсировать их уход, Пеп собирается пригласить минимум семь новичков.
04.04.2017 10:00
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на 100 млн это им полкоманды продать нужно.
а у пенсов кстати каждая нога азара по столько стоит
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