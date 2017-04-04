"Сити" хочет выручить 100 млн. фунтов с продажи игроков

"Манчестер Сити" надеется капитально снизить расходы на новичков грядущим летом, выручив около 100 миллионов фунтов с продажи ненужных игроков.

Ожидается, что грядущим летом главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола устроит массовую чистку состава, в результате которой состав "Сити" могут покинуть сразу 18 игроков.



Как сообщает The Telegraph, клуб с "Этихад" готов выслушать предложения по голкиперу Джо Харту, капитану Венсану Компани, защитникам Эльякиму Мангаля и Джейсону Денайеру, полузащитнику Самиру Насри и нападающему Вильфриду Бони.



Будущее некоторых других игроков - Клаудио Браво, Александра Коларова и Нолито - будет зависеть от интереса к ним со стороны потенциальных покупателей и успехов "горожан" на трансферном рынке.



В общей сложности "Сити" рассчитывает выручить около 100 миллионов фунтов за игроков, на которых Гвардиола не рассчитывает в следующем сезоне. Чтобы компенсировать их уход, Пеп собирается пригласить минимум семь новичков.