Дайч не верит, что сменщиком Венгера будет англичанин

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч выразил уверенность, что "Арсенал" ни за что не назначит английского специалиста в случае расставания с Арсеном Венгером.

В минувший уикенд экс-нападающий "канониров" Пол Мерсон в эфире Sky Sports предложил на роль сменщика для Венгера кандидатуру 45-летнего Дайча, который за свою карьеру дважды выводил "Бернли" в Премьер-Лигу.



Действительно, Дайч проделывает впечатляющую работу для такого скромного бюджета, которым он обладает, однако сам Шон считает, что ни он, ни кто-либо из его соотечественников не получат шанса в топ-клубе Премьер-Лиги.



"Думаю, в данный момент крайне маловероятно, чтобы английские тренеры могли рассчитывать на какую-либо большую работу в Премьер-Лиге".



"Возможно, со временем это ощущение изменится. Я просто не думаю, что английские тренеры выглядят столь же престижно, как их некоторые коллеги из-за рубежа. Это не такая большая проблема, просто так обстоят дела в данный момент".



"Думаю, "Арсеналу" нужен кто-то более опытный, более известный, обладающий большим тренерским весом, чем я. И, по правде, в данный момент я слишком погружен в то, что делаю здесь", — цитирует Дайча Evening Standard.