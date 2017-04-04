"Лестер" опасается интереса больших клубов к Ндиди

"Лестер" опасается интереса со стороны больших клубов к своему полузащитнику Уилфриду Ндиди.

20-летний Ндиди, присоединившийся к чемпионам Премьер-Лиги лишь в январе, сыграл ключевую роль в том преображении, которое случилось с командой Крейга Шекспира в последние недели.



С помощью Уилфрида, купленного у "Генка" за 15 миллионов фунтов, "Лестер", наконец, смог заполнить ту пустоту в опорной зоне, что образовалось прошлым летом после ухода Нголо Канте в "Челси".



Как сообщает The Telegraph, сейчас у "лис" появились резонные опасения, что после столь убедительных первых месяцев в Премьер-Лиге Ндиди станет целью для больших клубов.



На самом деле "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Саутгемптон" и "Гамбург" достаточно давно следят за Ндиди, однако "Лестер" смог опередить своих конкурентов и оформил трансфер талантливого нигерийца посреди сезона. Теперь "лисы" могут хорошо заработать на перепродаже Уилфрида.



Впрочем, Крейг Шекспир уверяет, что его клуб не заинтересован в столь скором расставании с Ндиди, который в минувший уикенд отметился блестящим голом против "Стоука".



"Он с нами надолго и имеет долгосрочный контракт. Мы хотим сохранить своих лучших игроков, и он один из них. Мы не можем ничего поделать со спекуляциями. Нужно отдать ему должное за то, как он играет. А также за то, как он ведет себя. Он очень хороший профессионал, у него на плечах очень зрелая голова", — приводит слова Шекспира Daily Mail.