Алексис Санчес предпочитает перейти в "Челси"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес избрал "Челси" наиболее предпочтительным вариантом для продолжения своей карьеры.

Как известно, у игрока сборной Чили остается лишь один полный год по действующему контракту с "Арсеналом". После нескольких месяцев тщетных переговоров "канониры" готовы смириться с тем, что Алексис не заключит новую сделку.



Недавно главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что его клуб может оставить Санчеса на следующий сезон — независимо от исхода переговоров о продлении сотрудничества. Однако подобный сценарий выглядит маловероятным, учитывая то, что сейчас Алексис оценивается в 50 миллионов фунтов.



На ситуацию вокруг будущего Санчеса обратили внимание многие клубы, включая ПСЖ, "Ювентус" и представителей китайской Суперлиги, однако Алексис комфортно себя чувствует в Лондоне, и возможность перебраться в "Челси" видится ему наиболее предпочтительной.



По информации The Telegraph, 28-летний чилиец придерживается высокого мнения о наставнике "синих" Антонио Конте и считает, что на "Стэмфорд Бридж" ему удастся реализовать свои спортивные амбиции, чего он не может сделать с "Арсеналом".



"Челси" оптимистично оценивает свои шансы на приобретение Санчеса, а согласование личного контракта и вовсе видит формальностью, однако лидерам Премьер-Лиги придется постараться, чтобы убедить "канониров" отпустить свою главную звезду к прямым конкурентам.



Не исключен сценарий, при котором эта сага растянется на все лето, и для перехода в "Челси" Санчесу придется попросить "Арсенал" отпустить его из клуба.