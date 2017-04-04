Алексис Санчес предпочитает перейти в "Челси"
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес избрал "Челси" наиболее предпочтительным вариантом для продолжения своей карьеры.
Как известно, у игрока сборной Чили остается лишь один полный год по действующему контракту с "Арсеналом". После нескольких месяцев тщетных переговоров "канониры" готовы смириться с тем, что Алексис не заключит новую сделку.
Недавно главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что его клуб может оставить Санчеса на следующий сезон — независимо от исхода переговоров о продлении сотрудничества. Однако подобный сценарий выглядит маловероятным, учитывая то, что сейчас Алексис оценивается в 50 миллионов фунтов.
На ситуацию вокруг будущего Санчеса обратили внимание многие клубы, включая ПСЖ, "Ювентус" и представителей китайской Суперлиги, однако Алексис комфортно себя чувствует в Лондоне, и возможность перебраться в "Челси" видится ему наиболее предпочтительной.
По информации The Telegraph, 28-летний чилиец придерживается высокого мнения о наставнике "синих" Антонио Конте и считает, что на "Стэмфорд Бридж" ему удастся реализовать свои спортивные амбиции, чего он не может сделать с "Арсеналом".
"Челси" оптимистично оценивает свои шансы на приобретение Санчеса, а согласование личного контракта и вовсе видит формальностью, однако лидерам Премьер-Лиги придется постараться, чтобы убедить "канониров" отпустить свою главную звезду к прямым конкурентам.
Не исключен сценарий, при котором эта сага растянется на все лето, и для перехода в "Челси" Санчесу придется попросить "Арсенал" отпустить его из клуба.
04.04.2017 07:00
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Последние комментарии:
это карма - зато что венгер променял жену на молодуху. или за 40+1
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Если Арсенал продаст Санчеса не заграницу а кому нибудь в АПЛ то официально это самый зашкваренный клуб в истории футбола. Ничему жизнь не учит. Уже забыли Ван Перси.
(ответить)
нормас, можно еще 1 фунт сверху к полтосу накинуть, чтобы арсенка в стратосферу улетел
(ответить)
Ну чтож добро пожаловать в лучшую команду Лондона!
(ответить)
Пенсы, какой номер ему вручим? Не "легендарную 9" же
(ответить)
Чо за фигня ? В казахии инет отключили штоли ? Такая шикарная новость и так мало взрывов
(ответить)
Вот с КП вместо Алонсо если б вышел, напихали по самые кристальные помидоры
(ответить)
Робин Ван Перси, 2011 год: "Он предал нас. Спустя 5 лет мы посмотрим, кто выиграет больше титулов, Самир Насри или Арсенал".
(ответить)
Смешно читать ватанов, которые думают, что это все Путин и ФСБ(КГБ :D) устроило теракт. Мол рейтинги упали у Путина. Такими заявлениями только позорят себя и страну бл...
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05.05.2015 21:47 # удалить
j-silver
В связке с азаром и сеском будет неудержим в следующем году
(ответить)
05.05.2015 22:44 #
samir
Венгер не будет испанскую шлюзу возвращать
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05.05.2015 22:44 #
aliluya-nn
Связку с Азаром и Сеском можешь смело в костер бросать ..в следующем году Санчес-Ремси-Озил будут всех уничтожать
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06.05.2015 17:07 #
grodas
за щеку положит синим, вот тот размер, который на фото показывает)))
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Источник: http://fapl.ru/posts/40207/?c=1ru/posts/54093/?c=1#c6327036
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да асналу не в первой прямым конкурентам спихивать своих топарей..кек
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Вот и топы подъезжают. Это не гризманном интересоваться за 85+млн, ибо хрен пойми, за играет или нет. Санчес топ, крайние дефы просто будут ахеривать от дуэта с азаром...
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Надо ченч делать - только так плюс полтос фунтов. Канте нам пожалуйста.
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вэлком
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Обмен Санчеса на Фабрегаса устроит всех =)
(ответить)
Так и будет.
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