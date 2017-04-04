Алексис Санчес предпочитает перейти в "Челси"

Алексис Санчес Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес избрал "Челси" наиболее предпочтительным вариантом для продолжения своей карьеры.

Как известно, у игрока сборной Чили остается лишь один полный год по действующему контракту с "Арсеналом". После нескольких месяцев тщетных переговоров "канониры" готовы смириться с тем, что Алексис не заключит новую сделку.

Недавно главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что его клуб может оставить Санчеса на следующий сезон — независимо от исхода переговоров о продлении сотрудничества. Однако подобный сценарий выглядит маловероятным, учитывая то, что сейчас Алексис оценивается в 50 миллионов фунтов.

На ситуацию вокруг будущего Санчеса обратили внимание многие клубы, включая ПСЖ, "Ювентус" и представителей китайской Суперлиги, однако Алексис комфортно себя чувствует в Лондоне, и возможность перебраться в "Челси" видится ему наиболее предпочтительной.

По информации The Telegraph, 28-летний чилиец придерживается высокого мнения о наставнике "синих" Антонио Конте и считает, что на "Стэмфорд Бридж" ему удастся реализовать свои спортивные амбиции, чего он не может сделать с "Арсеналом".

"Челси" оптимистично оценивает свои шансы на приобретение Санчеса, а согласование личного контракта и вовсе видит формальностью, однако лидерам Премьер-Лиги придется постараться, чтобы убедить "канониров" отпустить свою главную звезду к прямым конкурентам.

Не исключен сценарий, при котором эта сага растянется на все лето, и для перехода в "Челси" Санчесу придется попросить "Арсенал" отпустить его из клуба.


Метки Арсенал, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 3435

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 04.04.2017 08:47 # chr1s8rown
    это карма - зато что венгер променял жену на молодуху. или за 40+1

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  2. stepan-jam-boss 04.04.2017 08:40 # stepan-jam-boss
    Если Арсенал продаст Санчеса не заграницу а кому нибудь в АПЛ то официально это самый зашкваренный клуб в истории футбола. Ничему жизнь не учит. Уже забыли Ван Перси.

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  3. farot 04.04.2017 08:31 # farot
    нормас, можно еще 1 фунт сверху к полтосу накинуть, чтобы арсенка в стратосферу улетел

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  4. supernurbek 04.04.2017 08:26 # supernurbek
    Ну чтож добро пожаловать в лучшую команду Лондона!

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  5. chelsea-69 04.04.2017 08:06 # chelsea-69
    Пенсы, какой номер ему вручим? Не "легендарную 9" же

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  6. bluebload 04.04.2017 08:04 # bluebload
    Чо за фигня ? В казахии инет отключили штоли ? Такая шикарная новость и так мало взрывов

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  7. chelsea-69 04.04.2017 08:00 # chelsea-69
    Вот с КП вместо Алонсо если б вышел, напихали по самые кристальные помидоры

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  8. superglor 04.04.2017 07:57 # superglor
    Робин Ван Перси, 2011 год: "Он предал нас. Спустя 5 лет мы посмотрим, кто выиграет больше титулов, Самир Насри или Арсенал".

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  9. nsarcozy 04.04.2017 07:51 # nsarcozy
    Смешно читать ватанов, которые думают, что это все Путин и ФСБ(КГБ :D) устроило теракт. Мол рейтинги упали у Путина. Такими заявлениями только позорят себя и страну бл...

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  10. j-silver 04.04.2017 07:50 # j-silver
    05.05.2015 21:47 # удалить
    j-silver

    В связке с азаром и сеском будет неудержим в следующем году
    (ответить)

    05.05.2015 22:44 #
    samir

    Венгер не будет испанскую шлюзу возвращать
    (ответить)
    05.05.2015 22:44 #

    aliluya-nn

    Связку с Азаром и Сеском можешь смело в костер бросать ..в следующем году Санчес-Ремси-Озил будут всех уничтожать
    (ответить)

    06.05.2015 17:07 #
    grodas

    за щеку положит синим, вот тот размер, который на фото показывает)))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/40207/?c=1ru/posts/54093/?c=1#c6327036

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  11. rap-woiska 04.04.2017 07:42 # rap-woiska
    да асналу не в первой прямым конкурентам спихивать своих топарей..кек

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  12. cfc000000 04.04.2017 07:38 # cfc000000
    Вот и топы подъезжают. Это не гризманном интересоваться за 85+млн, ибо хрен пойми, за играет или нет. Санчес топ, крайние дефы просто будут ахеривать от дуэта с азаром...

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  13. liquidator 04.04.2017 07:24 # liquidator
    Надо ченч делать - только так плюс полтос фунтов. Канте нам пожалуйста.

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  14. meshuggah 04.04.2017 07:12 # meshuggah
    вэлком

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  15. abse 04.04.2017 07:08 # abse
    Обмен Санчеса на Фабрегаса устроит всех =)

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  16. fc-zenit 04.04.2017 07:01 # fc-zenit
    Так и будет.

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