Садио Мане может пропустить остаток сезона

"Ливерпуль" всерьез опасается, что травма колена уже не позволит нападающему Садио Мане сыграть в остатке сезона.

Напомним, эту травму Мане получил в мерсисайдском дерби против "Эвертона" в субботу, неудачно приземлившись после единоборства с Лейтоном Бэйнсом. Покидая поле, Садио даже не мог опираться на поврежденную ногу.



Сразу после матча, выигранного "красными" со счетом 3:1, Юрген Клопп заявил, что травма его подопечного выглядит серьезно — уже находясь в раздевалке, Мане продолжал испытывать сильную боль в колене.



Как сообщает The Guardian, в понедельник 24-летний игрок сборной Сенегала, как раз и открывший счет в дерби, прошел углубленное обследование, однако из-за того, что левое колено Садио сильно опухло, докторам не удалось составить полной картины.



В данный момент доктора вынуждены ждать, пока опухлость спадет. На этой стадии ясно лишь то, что Мане избежал надрыва крестообразных связок колена, однако восстановление обещает растянуться на недели.



Учитывая то, что до летних отпусков "Ливерпулю" остается сыграть восемь матчей, над сенегальцем нависла реальная угроза пропустить остаток сезона. Потеря Садио стала бы огромным ударом по команде Клоппа, которая выглядела порой просто беспомощно в период отъезда Мане на Кубок Африки этой зимой.



Добавим, что в лазарете "Ливерпуля", сражающегося за попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон, также находятся Адам Лаллана и Джордан Хендерсон. Даниэль Старридж едва возобновил тренировки, и его форма вызывает вопросы.