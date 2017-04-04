Азар: "Я не такой артист, как Месси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что не считает себя "артистом" того же уровня, что и суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси.

Своей блестящей игрой в этом сезоне 26-летний бельгиец вновь заставил людей сопоставлять его с ведущими футболистами современности. Однако сам Эден считает, что уровень Месси для него пока недосягаем.



"Для меня настоящими артистами являются Зидан и Роналдиньо. А также Рикельме благодаря тому, как он двигался и пасовал мяч".



"Также в этом списке есть Месси. То, что он делает с мячом — это нечто. Я не считаю, что играю на таком же уровне. Делать такого рода комментарии — это удел других. Лично я не считаю себя таким артистом, как он", — сообщил Азар France Football.



Также Эден сделал еще признание, рассказав, что относится к мячу "как к женщине".



"Я просто хочу делать фанатов счастливыми. Люди, которые приходят на стадион, хотят получить удовольствие и увидеть зрелище. Мы, игроки, должны делать их счастливыми".



"Я являюсь креативным игроком с детства. Такое невозможно натренировать. Конечно, я упорно трудился, чтобы стать тем, кем я являюсь, но я лишь улучшал навыки, которыми был наделен. Это естественно для меня. Но нужно делать это в правильное время".



"Мяч является моим другом. Моим самым преданным другом. Я словно ласкаю мяч. Это непросто, когда ты идешь в дриблинг. Я ласкаю мяч, когда бью, как это делал Тьерри Анри. Я воспринимаю мяч как женщину, как друга, как пожилого человека", — добавил Азар.